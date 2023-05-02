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陳永傑：美聯儲進一步加息遇阻力

標籤：陳永傑

【明報專訊】巿場估計美國聯儲局在5月初作出加息行動之後，仍有成員希望將息口進一步提高，但遇到其他成員反對力度愈來愈大，加息很難再長驅直進。

聯儲局理事沃勒認為，通脹回復到2%目標進展不大，仍需要進一步加息。但亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克稱，5月初再加息0.25厘之後，聯儲局將結束加息周期。芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比更表示，過往一年大幅加息，可能引致美國經濟衰退，聯儲局考慮進一步加息時必須審慎。

從聯儲局成員意見分歧可以得出結論，成員支持今年餘下時間進一步加息的可能性並不一致，不再像近一年那麼齊心將利率推高壓制通脹。

截至4月底止，美息經已上升到4.75厘至5厘，並非一個低息口數字，對通脹有一定控制能力。因為美國通脹近期已經有回落趨勢，再加息社會呈承受不起高息的壓力。克利夫蘭聯儲銀行經濟師Ina Hajdini指出，短期通脹預期數據可能較長期通脹預期數據，更影響真正的物價走勢。

筆者看是美國通脹最近跌勢頗為明顯，即使通脹有短期反彈現象，亦不必過分憂慮。

美通脹料今年內跌多升少

近月美國不少大型企業相繼裁員減薪，削減人數及裁員層面相當廣泛，對於消費市場造成沉重打擊。預計美國通脹在今年內跌多升少，通脹不會再是加息的心腹大患。美國樓市去年上升5%，雖已是使出九牛二虎之力才在逆市中回升，表現好過許多投資市場。購買住宅物業作為投資，宜揀選世界主要城市，但現在美息進入穩定期，稍後會出現減息，各地樓市投資成績會比去年為佳。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]