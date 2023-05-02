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廖偉強：樓市也有「名牌效應」

標籤：廖偉強

【明報專訊】望子成龍是很多中國人父母的心願，有些人更會千方百計為子女們計劃好，希望他們能考入名牌學府就讀，因為這些學府除了有優秀師資外，更重要是不少校友都是社會上的知名人士，或者是商賈巨富的子女；子女除了學術上的得着，亦可以得到高端的人際網絡資源，對將來的人生可能有舉足輕重的作用。

有些人未必有這樣的背景，但同樣會為自己的將來打拼，希望透過獲得銜頭，而令自己變成「名牌」，提升自己的社會地位及人際網絡。有些人會努力工作，成為大型公司的高管要員，自然就有機會認識更多其他大公司的重要人物，令事業有更佳的發展。其實，在物業市場內，「名牌」往往亦起了關鍵作用。例如當屋苑或物業居住了某位明星或名人後，這些屋苑很自然就會出現「名人效應」，買家往往對於該屋苑的興趣變得更濃；當地產代理去推介這些屋苑給客人時，亦往往會以某某明星或名人在此居住來作賣點，令交易更容易促成。

至於發展商方面，特別是一些大型發展或豪宅項目，負責策劃銷售的團隊，完全明白客戶對名牌的效應，所以很多時都會在多個方面作名牌包裝。例如包裝項目的優勢地段，強調「Location、Location、Location！」又或者以「高端內地人聚居」來打造名牌效應，吸引其他內地買家。

另有些發展商，之前銷售的項目備受買家追捧，售價屢創新高；當推出其他區份的項目時，很多時都會沿用與之前項目類近的樓盤名稱，令買家即時聯想到是同一發展商，以及是同一級別的樓盤，這樣就更容易打動買家。漸漸地，這個類似「系列式」的樓盤名稱，就成為了一個「名牌」。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]