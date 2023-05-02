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布少明：星樓市「加辣」 港應「減辣」

標籤：布少明

【明報專訊】作為本港「搶人才」的主要競爭對手之一、同樣是亞洲金融中心的新加坡日前公布，為令當地熾熱的樓市「降溫」，決定實行樓市「加辣」措施，由4月27日起，外來人士在當地置業的額外買方印花稅（ABSD），由原先的30%大幅調高至60%，如此大的加幅，勢必大大打擊外地人移民至當地及置業的意欲。

事實上，過去一段時間，港府同樣大刀闊斧公布一系列計劃「搶人才」，冀盡快充實本港「人財」庫及人口流失。現時正值「搶人才」的關鍵時刻，新加坡竟然樓市大幅「加辣」，雖然筆者明白該國政府目的是為免樓價急升影響民生，但若站在新加坡「搶人才」的計劃去看，此舉未免與「搶人才」的原意有所牴觸。

若站在港府立場，當下正是「減辣吸才」的黃金機會，原因是香港過去3年經濟受到嚴重衝擊，現時中港恢復通關後，本港經濟屬「大病初癒」，所以理應加緊「搶人財」步伐，進一步加速提振本地經濟及競爭力。

政府應免來港專才置業辣稅

雖然本港政府提出眾多「搶人才」計劃，但正如筆者早前專欄所言，縱使人才有意來港發展，但當他們面對買樓的問題時，本港各項樓市「舊」辣招正掣肘其置業步伐及入市意欲。因此，筆者呼籲政府考慮徹底寬免合資格專才來港置業的需付的三成辣稅，為疫後的香港經濟加快復常，為未來發展帶來新動力。

以作為傳統豪宅市場「重鎮」的山頂南區為例，根據本行統計，山頂南區3月份錄得約19宗買賣成交，按月急升近2.2倍，同期成交金額更錄得約62.89億元，按月大幅飈升近15倍，反映資金正流入超豪宅市場。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]