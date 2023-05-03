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匯控多賺2倍 復派季息股價升4％ 息差升回撥購矽銀收益帶動 斥20億美元回購

【明報專訊】匯控（0005）公布首季業績，列帳基準稅前利潤為128.86億美元，按年上升2.11倍（見表），遠高於市場預期的86.36億美元，當中有21億美元為回撥出售法國零售銀行的減值，另有收購英國矽谷銀行的15億美元增益入帳。匯控行政總裁祈耀年表示，今年首季增長趨勢強勁，盈利來源分佈各主要地區，三大業務均表現出色。他對餘下三季有信心，香港與內地的財富管理業務勢頭良好，亞洲和中東有強勁經濟表現，為今年利潤和業務增長帶來支持。

明報記者 歐陽偉昉

匯控同時公布恢復季度派息0.1美元，及斥資20億美元回購股份。中午公布業績後，下午復市跳升0.65元，全日收報58.65元，升4.45%。股價在倫敦延續升勢，截至昨晚9時半較港股收市再升1%。

匯控首季財富管理業務收入按年增長13%至19.61億美元，祈耀年表示，在亞洲的增長特別明顯，部分受惠香港與內地，以及與國際通關帶動，業務活動強勁。去季該行有220億美元淨新增投資資產流入，過去12個月累計930億美元。財務總監艾橋智補充，受惠於內地訪客重回本港投保，帶動財富管理新開帳戶有相當高的數目。

業績勝預期 倫敦早段再升1%

淨利息收入按年升38.36%至89.59億元，淨利息收益率按年升0.5厘至1.69厘，為利潤按年增長主要來源，不過淨利息收入按季下跌0.3%，而淨利息收益率則只微增0.01厘。匯控維持今年淨利息收入至少340億美元的指引不變，惟預期隨着利率上升，更多資金轉移至定期存款的壓力將會持續。艾橋智預期，今年美國仍會加息一至兩次，對淨利息收入有持續的幫助。他指活期存款流向定期已較去年第二、三季減慢，隨着港元拆息正常化提高活期利息，有助減少活期存款流向定期。不過，艾橋智指出，因為香港利率較內地高，內地企業傾向於境內借取貸款，令本港貸款增長緩慢，隨着香港經濟隨開關全面復蘇，預期在今年下半年或明年，香港貸款活動才會趨於正常。

內地商業房產撥備大減68%

匯控首季預期信貸損失按年減少32.39%至4.32億美元，其中涉及中國內地商業房地產撥備只有6200萬美元，較同期少撥68.37%。祈耀年稱在政策幫助下，已見到內地商業房地產市場狀况有顯著改善，過去三個月發展趨勢樂觀。匯控已為內地商業房地產累計撥備13.08億美元，祈耀年認為仍需要見到市場穩定並繼續改善，才會考慮作出回撥。

摩根大通報告指，匯控淨息差按季只升1個基點，亞洲區活期存款佔比下降拖累淨利息收入增長，建議客戶高位獲利，給予「中性」評級，目標價61元。