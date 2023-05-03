平保：季績勝預期未減擔憂 籲重組

主張分拆匯控亞洲業務的平保直指匯控季績勝預期，是得益於多個一次性項目和利率上升推動。為從根本上提升匯控市場競爭力，助其改善業績、提升價值、把握亞洲增長機遇，重申有必要推動結構戰略重組改革。

匯控上季起改以各業務實體取代地區列各區業績，香港業務實體去季除稅前利潤34.17億美元，按年上升10.62%，佔集團整體26.52%，主要受惠淨利息收入按年增2.21倍至24.43億美元；亞洲業務實體（包括香港在內）除稅前利潤按年增1.12倍至58.49億美元，佔集團45.39%。匯控恢復季息，首季每股派0.1美元，等於新冠疫前水平。祈耀年表示，今年將以50%比率派息，股息可以高於0.51美元，即超過小股東決議案爭取的最低固定股息金額。

第四大股東挪威央行反對議案

此外，匯控第四大股東挪威央行投資管理，在網頁披露該行將對兩項決議案投反對票，未有說明理由，據彭博資料，該行持有匯控2.91%股權。較早前，美國佛羅里達州行政局及加利福尼亞州公務員退休系統，均先後表態指會投反對票。目前除了持股8.29%的平保表態原則性支持外，未有主要機構性股東支持決議。