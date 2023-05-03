祈耀年：美銀行業無系統性問題

稱美商業貸款風險敞口小

匯控首季核心一級資本比率為14.7%，較去年第四季上升0.5個百分點，其中因法國零售銀行業務的減值回撥上升0.25個百分點。該行將於股東會後進行20億美元回購，對於是否認為沒有需要保留更多資本和流動性，財務總監艾橋智指出，他們已檢視多個不同情况，包括對該行產生資本能力等，審慎地作出回購決定。該行會視乎其資本產生能力、經濟情况和出售加拿大業務進展，在今年下半年，以及2024和2025年考慮一系列回購。

截至3月底，匯控流動資金覆蓋比率（LCR）為132%，按季持平，按年跌5個百分點。祈耀年指該行存款有1.604萬億美元規模，當中約有8000億美元是以高質素流動性資產持有，當中四成是現金或等同現金資產，其資產負債表相當具流動性。

匯控3月以1英鎊收購英國矽谷銀行，祈耀年表示，收購後數周也沒有發現隱藏問題，資產質素良好。該行無意解散該部門，會保持獨立的身分，其職位數目不會減少，反而已在其他地區建立團隊，例如在美國聘請逾40人。