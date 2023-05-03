港GDP增2.7%遠高預期 終止連跌4季

出口跌18.7％ 抵消消費增長

首季GDP各分項表現中，私人消費開支按年升12.5％，是自1987年第三季以來的最大增幅，按季增長明顯加快。政府消費開支按年升0.5％；本地固定資本形成總額按年升5.8％，按季負轉正，去年第四季跌8.9％。然而出口表現則不太理想，貨品出口按年跌18.7％，連續5季維持跌勢，但按季跌幅收窄；貨品進口按年減14.5％，同樣連跌5季，按季跌幅亦見收窄。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，美國開始出現經濟下行風險，外需持續減弱，拖累本港出口表現。他又指，私人消費開支分項GDP佔比大於出口，兩者升跌幅未致完全抵消，加上私人消費開支除了個人消費，更有企業投資推廣等。惟目前全球經濟不明朗、港人傾向外遊和過去3年企業投資出現結構改變，如辦公室移遷新加坡等不利因素仍然存在。

他稱，今年首季增長較為明顯，因去年同期疫情所致的低基數效應，認為首季表現符合預期，全年預測增長4％，在政府全年預測增長3.5%至5.5%的範圍內。恒生銀行同預測今年GDP增長4%，大新銀行則估計今年增長3.6%。

展望未來，政府發言人表示，訪港旅遊業和本地需求將繼續成為今年經濟增長主要動力，貨物出口將繼續面對龐大挑戰，先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，儘管內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。