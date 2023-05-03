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鄭家純家族掌有線董事會 邱達昌辭任 TVB舊將加盟

【明報專訊】有線寬頻（1097）昨天宣布行政總裁黃思遠離任，原因是他追求其他事業發展及個人興趣，該集團同時委任曾任職電視廣播（0511）（TVB）副總經理，以及PCCW Services Ltd旗下Viu Originals（俗稱「黃Viu）首席原創內容總監杜之克接任行政總裁職務，6月3日生效，任期5年。杜之克及周大福企業對外事務總監兼有線內容業務總監陸偉琪，則同於今天起出任有線寬頻執行董事。同時邱達昌家族相關3名董事成員退出，鄭家純家族全面接手該集團董事會。

何哲圖余詠珊夫婦加盟

有線期望，杜之克可繼續帶領集團推動轉型，在營運和策略發展上實踐戰略目標，包括提高節目內容質素，及探索其他業務發展方向等。副主席兼執行董事曾安業更說，歡迎新委任的董事及管理層，他們期望一連串新變動有助把握市場新機遇，為集團創造新價值。今次有線董事會變動同時，宣布委任兩名TVB前高層，包括前助理總經理（非戲劇製作）余詠珊及星夢娛樂前總裁何哲圖兩夫婦正式加盟，分別出任旗下香港有線娛樂總經理及有線寬頻銷售及市場總監。TVB的前高層班底，加上部分之前加盟的無綫藝員，再於有線會合。

該集團表示，原副主席兼非執行董事邱達昌，以及另兩名非執行董事邱華瑋及孔祥達已經辭任，同時指出，三人辭任是與董事會友好協商的共識。黃思遠則會留任至6月2日，有線對邱氏等三人及黃所作的寶貴貢獻表示感謝。有線寬頻股價昨日收報0.048元，無升跌。