大家樂發盈喜 下半年度或微蝕

料全年賺逾億 按年增至少4倍

大家樂昨日收報11.14元，升1.64%。集團表示，與上個財年備受第五波疫情打擊的業績相比，香港業務表現於期內第二季度、即去年7至9月開始好轉，令業績有所改善。不過，集團去年10月至今年3月底的下半財年業績則受到多個因素拖累，包括香港在第四財季放寬疫情限制後，經濟復蘇步伐遜於預期；內地業務亦於第3財季受到全國性疫情爆發嚴重影響；以及投資物業錄得公平值虧損以及物業、廠房及設備和使用權資產錄得減值虧損。

集團表示，香港業務期內繼續致力控制成本，加上集團成功的品牌及產品推廣有助促進銷售，數碼化及自動化的多項措施亦提高生產力及效率。 內地業務方面，隨着新冠肺炎疫情控制措施放寬，第4財季銷售V形復蘇，期內仍可保持健康發展，同時在不利的市場環境下良好地拓展分店網絡。

事實上，大家樂近年業績明顯受疫情影響，疫前最後一個財年，即截至2019年3月底止全年純利高達5.7億元，總收入亦見84.9億元水平，過去3個財年的收入及純利明顯大跌，截至2022年3月底止全年收入及純利分別錄得75.1億元及2120萬元，即使按最新財年盈喜上限有純利1.15億元計，與疫前的財年相比仍有一段距離。