時任大摩職員涉內幕交易遭凍結資產

涉I.T私有化偷步入市

證監會昨發日發表的新聞稿中指控，2020年時任某投行經理的曾靜怡（女），與友人郭詩樂（男）分享她獲得關於I.T私有化的內幕消息。

兩人其後利用相關內幕消息買賣I.T股份，並於2020年10月及11月透過郭的證券帳戶買入284.4萬股。他們在同年12月I.T公布私有化建議後，隨即出售相關股份，從中獲利約412萬元。

I.T主席沈嘉偉及其家族成員，連同私募基金CVC於2020年12月提出，以每股3元作價私有化I.T建議，較停牌前收市價1.94元，溢價高達55%。私有化計劃的財務顧問為摩根士丹利，翻查證監會中介人士註冊紀錄，有中英文姓名與曾靜怡（Tsang Ching Yi）相同的人士，曾以摩根士丹利代表身分取得證券交易牌照。

涉事者已離港 證監：宜阻資產調離

證監會指曾及郭均已離港，並已採取行動將他們的資產調離香港。鑑於存在明顯的資產耗散風險，證監會認為取得凍結令乃屬必要，以防止兩人進一步將包括內幕交易產生的涉嫌非法收益在內的資產調離香港。法庭臨時強制令禁止兩人將價值近825萬元的資產調離香港，包括不得出售他們的物業。