時任大摩職員涉內幕交易遭凍結資產

【明報專訊】證監會向法庭尋求凍結兩人800多萬元獲頒臨時強制令，揭出有投行職員涉嫌就I.T Limited（I.T）（已除牌，0999）私有化計劃中，得悉內幕消息下偷步入市，並於交易中獲利逾400萬元。證監會就懷疑內幕交易的調查仍在進行中，凍結資產為確保法庭及/或市場失當行為審裁處日後發出的任何命令均得以履行。
證監會昨發日發表的新聞稿中指控，2020年時任某投行經理的曾靜怡（女），與友人郭詩樂（男）分享她獲得關於I.T私有化的內幕消息。
兩人其後利用相關內幕消息買賣I.T股份，並於2020年10月及11月透過郭的證券帳戶買入284.4萬股。他們在同年12月I.T公布私有化建議後，隨即出售相關股份，從中獲利約412萬元。
I.T主席沈嘉偉及其家族成員，連同私募基金CVC於2020年12月提出，以每股3元作價私有化I.T建議，較停牌前收市價1.94元，溢價高達55%。私有化計劃的財務顧問為摩根士丹利，翻查證監會中介人士註冊紀錄，有中英文姓名與曾靜怡（Tsang Ching Yi）相同的人士，曾以摩根士丹利代表身分取得證券交易牌照。
證監會指曾及郭均已離港，並已採取行動將他們的資產調離香港。鑑於存在明顯的資產耗散風險，證監會認為取得凍結令乃屬必要，以防止兩人進一步將包括內幕交易產生的涉嫌非法收益在內的資產調離香港。法庭臨時強制令禁止兩人將價值近825萬元的資產調離香港，包括不得出售他們的物業。