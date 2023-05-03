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Tesla中美等市場 上調兩車款售價

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）在美國、加拿大、中國及日本等市場，上調了暢銷的Model Y及Model 3車型的售價，扭轉了今年初以來的減價趨勢。Tesla網站顯示，Model Y和Model 3各車型在美國的起步價，象徵式提高了250美元（約1950港元）。在中國市場，Model 3和Model Y的價格各提高2000元人民幣。

在加拿大，Model 3和Model Y的高性能版價格，也各提高了300加元（約1732港元）。在日本，入門級Model 3的價格則上調了3.7萬日圓（約2112港元）。不過新價格仍較今年初減價前低。在這次漲價前，Tesla公布首季毛利率降至19.3%，是兩年來最低。

路透社指出，自1月以來，Tesla轉向實時定價模式，與傳統汽車行業的固定價格相比，Tesla的產品定價更接近於採取浮動價格的航空公司或拼車服務。Tesla行政總裁馬斯克早前表示，將優先考慮銷售增長，而不是利潤率，希望在擴大銷售規模後，在推出自動駕駛軟件時增加盈利。

英國石油減回購規模 股價插水

此外，英國石油公司（英：BP；美：BP）首季純利按年倒退20%至49.6億美元，但由於油氣交易暢旺，利潤仍高於預期。不過由於盈利由去年的歷史高位回落，英國石油公司將未來3個月完成的股票回購規模，由原訂的27.5億美元，下調至17.5億美元。受回購減少的消息影響，英國石油公司昨晚在英國的股價跌逾6%。

英國石油公司表示，較低的股票回購率，反映油氣價格回落對現金流的影響，並強調17.5億美元的回購規模，實際高於英國石油公司將60%現金流量盈餘返還股東的承諾。

（綜合報道）

[國際金融]