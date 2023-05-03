柏瑞：中國市場估值吸引 受累銀行危機 美經濟料難軟着陸

對於多家美國地區銀行陷入困境，Michael J. Kelly（圖）指出，影響不僅限於銀行業，對整體美國經濟亦將構成影響，基於自去年初開始就業市場的新增職位已主要來自美國的中小企，而主導美國中小企貸款市場的是美國地區銀行，而非美國大型銀行，隨着存戶對美國地區銀行穩健性的憂慮加深，存款持續由地區銀行流出，轉投大型銀行及貨幣市場基金，存款不足下，美國地區銀行將減少放貸，同時多家美國地區銀行出問題，有關當局或會加強對地區銀行的監管，均有可能影響到美國中小企獲得貸款，甚至最終影響美國就業市場，在此環境下，意味着美國經濟軟着陸的可能性較低。

美中小企獲細銀行貸款減

恐削弱新增職位

Kelly表示，歐洲的經濟情况亦不比美國樂觀，而東方國家經濟則展現截然不同的面貌，特別是中國，中國重新對外開放自然是其中一個利好因素，中國重啟經濟的復蘇速度明顯較其他經濟體為快，復蘇力度亦較其他經濟體為大，但利好因素並不止於此，更重要的是看到中國政策朝向務實主義（pragmatism）的方向，中國重新開放便是基於務實主義而產生的政策，認為這種施政方針將帶來更多利好經濟發展的政策，支持中國經濟持續發展，因而看好中國市場前景。

至於中國市場的其他利好因素，Kelly稱，目前人民銀行沒有如西方主要央行般面臨通脹壓力，有空間維持相對寬鬆的貨幣政策，利好企業發展，同時中國經濟正轉型至由消費主導的模式，近年家庭消費佔中國GDP比重持續提升，事實上是次中國經濟重啟，亦見家庭消費轉趨活躍，預期下一波拉動經濟的力量將來自私人投資增長，不僅是來自內地的投資，還有來自海外的投資。

中國政府轉向務實 為經濟帶來紅利

他又認為，中國政府朝向務實主義的施政方針已開始為經濟帶來紅利，正如近期可看到法國總統馬克龍訪華加強雙方經貿合作，又如Tesla（美：TSLA）早前宣布將在上海設立新廠房，還有馬雲回國推動阿里巴巴（9988）分拆業務上市等。就市值而言，他表示，由於目前中國企業可受惠於經濟復蘇，以及相對寬鬆的資金環境，企業盈利有望提升下，現時中國市場的估值相對美國及歐洲市場為低，認為現階段是逐步增持中國市場的好時機，更預期中國市場的優勢將持續至2024年。

至於美國市場，Kelly認為並非不能沾手，基於認為美國經濟即使出現衰退，衰退程度將溫和，因自從金融海嘯爆發後，美國消費者及企業均有從中汲取教訓減低槓桿，所以即使過去一年聯儲局以快速步伐加息，美國企業及消費者在財務上仍能展現韌性，同時市場一般會於經濟衰退前3至7個月見底，意味可逐步於美國市場吸納盈利可保持增長及財務狀况穩健的高質素企業，但相對看淡美國小型股。至於行業方面，Kelly表示，現時在環球市場看好新能源行業，以及可受惠於企業增加投資以提升生產力的科技行業，如網絡安全、自動化、雲端計算及人工智能（AI）等相關行業，並坦言最近於AI方面看到不少吸引的投資機會。

看好新能源AI相關行業等

對於債券市場，Kelly指出，2022年股債齊跌的情况不會於今年重演，自聯儲局去年持續大幅加息，環球債券價格經去年調整後，現時債券孳息率非常吸引，同時股債相關系數已重新回到「負相關」的狀况，即股債不會齊升或齊跌，現階段在投資組合內除可持有美債收息外，也可加入亞洲高收益債券，因預期將有更多資金流向亞洲債市，並料美元匯價將回軟，加上目前亞洲高收益債券當中不乏相對高質素的債券選擇，均將利好亞洲高收益債券表現，而各國政府債券中，相對看淡日本政府債。

明報記者 劉敬華

[基金特區]