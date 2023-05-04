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儲局加息前 港股散水再失守牛熊線 科網石油濠賭領跌 成交662億見7個月低

【明報專訊】美聯儲於香港時間今日凌晨公布議息結果，市場觀望氣氛濃厚，憂慮美國衰退主導市場氣氛，加上北水因五一長假「閂水喉」。港股缺乏買盤承接，全日反覆回軟，收市跌逾200點，終止4連升，再度失守250天線（俗稱牛熊分界線），全日成交更縮至不足700億元，為10月初以來最低。有證券界人士認為，成交不足使大市缺乏方向，觀望北水今日重返港股，擴大成交下或再推升港股。

恒指昨日大幅低開247點，全日上升乏力，午前最多挫近400點，低見19,538點，午市跌幅略見收窄，收報19,699點，仍跌234點或1.2%，失守現約處19,718點的250天線。市場觀望議息結果，加上缺乏北水支持，全日交投僅錄662.5億元，較上日的不足800億元再縮12.2%，創近7個月低位。

對息口敏感的重磅科網股全線下滑，合力推低恒指，其中百度（9888）插逾3%，京東（9618）跌2.8%，阿里巴巴（9988）挫2.4%；騰訊（0700）、小米（1810）分別跌1.8%及1.6%；美團（3690）跌不足1%。恒生科技指數跑輸大市，跌1.6%至3835點。

濠賭股回吐 美高梅插8.7%

市場憂慮美國或陷入衰退，將令石油需求轉弱，紐約期油跌穿70美元關口，「三桶油」同步向下。中石油（0857）挫4.4%，中海油（0883）與中石化（0386）各跌3.3%與2.9%；濠賭股早前因賭收理想而「落鑊」，昨日五一黃金周結束全線回吐，美高梅（2282）表現最差，插8.7%，勵駿（1680）挫6.6%；永利（1128）、澳博（0880）、金沙中國（1928）跌3.8%至5%；銀娛（0027）挫近2%。

內需股逆市升 百威亞太漲2.9%

內需股逆市走高，百威亞太（1876）漲2.9%，蒙牛（2319）、海爾智家（6690）均升逾2%，依次佔據昨日藍籌升幅榜頭三名。季績報捷的匯控（0005）升勢放緩，昨日微升0.3%至58.85元。

分析：北水今重返或谷起股市

銀河證券業務發展董事羅尚沛表示，現時港股成交不足，大市走勢缺乏方向，近期只跟美股上落，難有驚喜。他提到，內地長假期間通常是港資事先買入股份部署，等待內地投資者入市，從中獲利。惟目前市場仍在觀望議息結果及等待內地復市，單靠本地資金難炒起大市，期望北水今日重返港股，藉成交額谷起股市。

明報記者