余偉文：資金流出港元體系不代表資金撤港

提醒市民留意借貸利率波動

余偉文指出，銀行在金管局設立的結算戶口，是用於與金管局和其他本地銀行的支付平台，因為沒有利息，所以一般不會存放過多餘額，也只佔銀行資產小部分，在2008年多國央行量化寬鬆前，銀行體系總結餘處於不足100億元水平（見圖），銀行間的日常運作以至結算都保持暢順。當局較看重整個銀行體系可以動用的資金，銀行現時持有1.1萬億元外匯基金票據及債券，有需要可隨時作為抵押品，透過即日回購交易及貼現窗獲取港元流動資金。即使最近銀行體系總結餘下降，銀行基本都穩妥管理其流動性，日常運作以至結算都保持暢順。

港元利率沒完全跟美息上升，余偉文指港元拆息上升速度也受本地市場對港元資金供求影響，近日銀行體系總結餘下降，港元短期拆息逐漸上升，港美息差已相應收窄。至於會否擔心港元利率會急升影響經濟復蘇，加重市民還息負擔，他指其政策目標是保持港元匯價穩定，而非針對港元利率，聯匯制度下港元拆息會趨近美息。他呼籲，企業和市民應該對銀行借貸利率的波動有所準備，並在作出按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理利率風險。

渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，港元銀行體系總結餘不太可能跌至零，因為港元拆息可以上升，減少結餘其進一步流失。他預期聯儲局很可能在下半年開始寬鬆，向市場表達準備減息的信號，美息下跌會帶動港匯遠離弱方水平，並帶動港元拆息持續向下。摩根士丹利報告則指，美國近期的地區性銀行問題，沒有令香港存款明顯受益，截至3月底港元和外幣存款的按年增長接近持平，而港元持續地貼近7.85的弱方兌換保證水平，顯示並沒有太多存款流往香港。港元與美元存在息差下，港匯處於弱方水平或令銀行體系總結餘再下跌。