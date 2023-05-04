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匯控獲大行上調目標價 巴克萊睇88.39元

【明報專訊】匯控（0005）前日公布首季業績，除稅前利潤128.86億美元，大幅好過市場預期的86.36億美元，多家大行在匯控績後上調目標價，其中巴克萊升至900便士（約88.39港元），與富瑞同為最看好匯控的大行。匯控昨日逆市上升0.34%，收報58.85元，以港股收市價計算，較大行最高目標有約五成潛在升幅。總結彭博社數據，目前市場平均予匯控目標價為71.01元，潛在兩成升幅，有21家大行給予買入評級，6家給予中性評級。

高盛料全年股息0.54美元

高盛上調匯控目標價8%至81元，評級為「買入」。高盛指首季匯控收入高於預期，成本和信貸損失撥備下降。匯控前日宣布回購20億美元，高盛指市價未有反映匯控計劃推出一連串回購計劃，以及香港與內地開關開始帶來財富管理收入和貸款增長的正面因素，認為有形股本回報率將高於管理層12%以上的指引。高盛將今年每股盈利預期上調15%至1.37美元，今年股息料有0.54美元，明年和2025年股息則有0.55美元，高於疫前每年0.51美元水平。

摩根士丹利上調目標價3.58%至695便士（約68.26港元），評級維持「與大市等配」。扣除一次性項目，該行計算匯控經調整除稅前利潤為93.7億美元，按年上升98%，亦比市場預期的74.38億美元多26%，雖然匯控首季業績理想，不過大摩認為不足以重大提高市場對業績預期，由於上行空間與同業相同，因此保持與大市等配評級。

扣除回撥法國零售銀行業務後，匯控普通股權一級比率為14.2%，大摩預期今年回購可達至30億至45億美元。由於港元拆息首季按季下跌，拖累集團淨息差按季只升0.01個百分點至1.69厘，大摩認為港元拆息會在下半年有所回升，支持淨息差回升，預期今年淨利息收入為354億美元，與管理層至少340億美元指引相符。

大摩：不足重大提高業績預期

貝倫貝格銀行則將評級由「持有」上調至「買入」，目標價維持780便士（約76.61港元），該行認為匯控具有增長潛力，目前被市場低估，它擁有全球業務，有助進入快速增長市場，並在全球範圍提供高回報的交易銀行服務。