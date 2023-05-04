moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

高盛看好港經濟 料全年增長6%

標籤：經濟

【明報專訊】本港日前公布首季本地生產總值（GDP）按年增2.7%，遠勝預期，高盛隨即發表報告指，首季本地經濟數據良好，隨着本地旅遊業進一步轉好，加上消費券催谷，預料第二季香港經濟繼續復蘇，並將香港全年GDP增長預測由4.6%上調至6%；財政司長陳茂波亦指，初步觀察第二季的經濟表現較首季好，應較去年表現佳。政府經濟顧問月中會公布更新數字，有望貼近原預測今年增長3.5%至5.5%範圍的上限。

陳茂波：全年有望達預測上限

高盛表示，本港首季私人消費增長12.5%，部分原因是去年新冠病毒變種疫情造成的基數效應，而政府消費僅輕微增長0.5%。外部方面，香港首季的貨物貿易跌幅亦見收窄，貨物出口下降18.7%，較去年第四季度的24.9%跌幅有所改善，貨物進口下降14.5%，亦較第四季度的22.9％跌幅收窄。由於與內地通關，服務貿易增長顯著改善，季內服務貿易順差的增長為首季GDP提供了0.4個百分點的貢獻。

展望未來，隨着入境旅遊進一步增加及發放消費券，高盛預計經濟將在第二季度持續復蘇，考慮到首季度表現優於預期，決定將2023年全年GDP增長預測由4.6%上調至6%，但明年的增長預測則由原先的4%下調至3.5%，主要因為更多的通關效應會於今年底前發揮作用。

另外，陳茂波表示，早前《財政預算案》預測今年經濟有3.5%至5.5%的增長，如果外圍政治經濟形勢不惡化，有信心全年香港經濟增長將貼近預測上限，政府經濟顧問正檢視相關數字，月中會公布更新數字。他又指，自全面通關後，過去數月本港接待很多國際及內地團及一些商務代表，整體氣氛積極。