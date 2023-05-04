高盛看好港經濟 料全年增長6%

陳茂波：全年有望達預測上限

高盛表示，本港首季私人消費增長12.5%，部分原因是去年新冠病毒變種疫情造成的基數效應，而政府消費僅輕微增長0.5%。外部方面，香港首季的貨物貿易跌幅亦見收窄，貨物出口下降18.7%，較去年第四季度的24.9%跌幅有所改善，貨物進口下降14.5%，亦較第四季度的22.9％跌幅收窄。由於與內地通關，服務貿易增長顯著改善，季內服務貿易順差的增長為首季GDP提供了0.4個百分點的貢獻。

展望未來，隨着入境旅遊進一步增加及發放消費券，高盛預計經濟將在第二季度持續復蘇，考慮到首季度表現優於預期，決定將2023年全年GDP增長預測由4.6%上調至6%，但明年的增長預測則由原先的4%下調至3.5%，主要因為更多的通關效應會於今年底前發揮作用。

另外，陳茂波表示，早前《財政預算案》預測今年經濟有3.5%至5.5%的增長，如果外圍政治經濟形勢不惡化，有信心全年香港經濟增長將貼近預測上限，政府經濟顧問正檢視相關數字，月中會公布更新數字。他又指，自全面通關後，過去數月本港接待很多國際及內地團及一些商務代表，整體氣氛積極。