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百勝中國首季經營利潤倍升 同店銷售增8% 維持今年新增千間分店目標

【明報專訊】百勝中國（9987）昨開市前公布今年首季業績，期內總收入及經營利潤均創下首季歷史新高。受惠於期內經營利潤按年大增118%至4.19億美元，純利同步按年升1.89倍至2.89億美元，每股現金股息為0.13美元，維持今年內地淨新增1000至1300間分店、資本支出在7億至9億美元之間的目標不變。集團昨日高開後逆市愈升愈有，最高曾升逾6%，收市報504元，升4.0%。

明報記者 蕭嘉聰

集團今年首季總收入為29.2億美元，按年升9%；以固定匯率計同店銷售錄得8%增長，勝市場預期，其中肯德基及必勝客同店銷售分別增長8%及7%，較市場預期的4.83%及3%更佳。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，今年初以來形勢的發展走向仍不明朗，新冠疫情持續擴散，經營環境複雜多變，不過通過努力和規劃多種情景的應對方案，專注和聚焦於提振銷售，推動農曆新年期間的銷售增長，肯德基的「瘋狂星期四」、「OK三件套」及「周日瘋狂拼」等高性價比的促銷活動亦成功帶動銷售。

料未來數季通脹壓力漸增

百勝中國首席財務官楊家威表示，今年首季銷售按年及按季均錄得顯著回升，不過目前仍處於復蘇的早期階段，農曆新年銷售主要受惠於旅遊需求釋放所帶動，但節後同店銷售仍較2019年低十幾個百分點。百勝今年重點仍是提振銷售，推出高性價比活動是帶動客流和銷售的重要抓手。成本方面，集團料未來數個季度通脹壓力會逐漸增加，臨時補貼亦將逐步減少。此外，宏觀環境仍充滿挑戰，疫情亦構成潛在風險，復蘇進程和速度仍存不確定性，但有信心通過制定多種情景的應對方案，在順境中抓住機遇，在逆境中保持韌性。

首季淨新增233門店

百勝於今年首季淨新增233間門店，當中肯德基及必勝客分別淨新增145間及80間，至3月31日門店總數達13,180間。截至今年3月底止，集團仍有11億美元的回購授權可用於未來股票回購。