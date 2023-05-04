優品360發盈喜 股價曾炒高近12%

料去年度純利增至少八成

集團昨日股價應聲彈起，最高曾急升11.7%，見2.29元，收市仍升8.3%至2.22元，成交305萬元。

優品360表示，去年全年純利大增主要原因包括香港營商環境逐步回復穩定，本地零售市道持續改善；店舖總額淨增加16間產生額外收入；致力產品結構及銷售策略，令收入有所增加及毛利率有所提高。

此外，集團亦收取香港政府於保就業計劃下提供的資助約1800萬元，以及員工成本相對營業額及租金相對營業額的比率均有所改善，令營運效率提高。

雖然優品360業績有所改善，不過現已易手至中資，有意大力發展內地業務，去年8月宣布原大股東林子峰及許毅芬向招商海通出售49%股權，今年3月底正式簽署買賣股份協議，總代價8.62億元，相當於每股1.76元，招商海通成為集團大股東；林子峰及許毅芬持股26%，林及許續擔任執行董事。以昨收市價2.22元計，該批股份帳面已升值2.25億元。