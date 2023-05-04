戈壁大灣區投資澳門科創項目

冀物色可供商品化科創項目

戈壁大灣區董事總經理董和瀚指出，該公司亦會支持5月10日起舉行的澳門大型科技活動Beyond Expo，並會聯同初創企業參與其中，冀讓業界更深入了解澳門創投生態市場發展。戈壁大灣區在截至2022年累計投資超過70家初創企業，當中著名投資項目包括Airwallex、GoGoX及Prenetics。該行一般在每個項目平均參與投資約500萬至1000萬美元。另戈壁大灣區亦是阿里巴巴香港創業者基金（AEF）及AEF大灣區基金（AEF GBA基金）的唯一普通合伙人（GP）。

程振東指出，阿里巴巴本身在澳門參與推動智慧城市，AEF GBA基金亦可以參與投資澳門初創公司，據他理解，有關基金正於澳門就數個項目進行盡職調查，料在未來數個月會有項目落實投資。澳門的創投環境，有如五六年前的香港市場，因此他認為，現時正值時機，可以留意當地創投市場的發展機會。

相對香港內地及香港市場，澳門近年才推動發展債市，程振東指出，戈壁大灣區目前會優先認識區內的投資公司、大灣區內的風投基金，因此將來若遇到在澳門投資的項目發展成熟時，可以透過將項目所持的權益轉售予前述投資機構，甚至將項目安排到美國及香港上市，作為退出投資的途徑，不會受到澳門缺乏證券市場的制約。一般而言，他們對初創的投資，參與年期由8至10年不等。