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李澤楷旗下SPAC 傳併Hyphen近成事

【明報專訊】據彭博社引述知情人士稱，電訊盈科（0008）主席李澤楷個人投資的美國特殊目的收購公司（SPAC）Bridgetown Holdings ，與金融科技公司Hyphen的合併磋商接近成事，雙方正在敲定協議細節，最快於本月宣布。合併交易將給予Hyphen數億美元估值。

知情人士指仍有延誤風險

知情人士指出，雖然談判已進入最後階段，但仍有延誤風險。Bridgetown Holdings代表拒絕置評，Hyphen沒有回應。報道又指出，Hyphen一直與投行高盛合作，檢視融資方案，包括通過一家SPAC上市或私募融資。

Hyphen的現有股東包括李澤楷的投資旗艦Pacific Century、阿里巴巴、高盛、世界銀行國際金融公司和Experian Plc。

Bridgetown Holdings於2020年在美國首次IPO集資約5.95億美元（約46.71億港元），發起人Bridgetown LLC是由李澤楷伙拍PayPal創辦人Peter Thiel成立。Hyphen前稱CompareAsiaGroup，提供信用卡、個人貸款及其他金融產品條款的比較工具。在香港、馬來西亞、菲律賓、新加坡和台灣等市場擁有超過1000萬的月度用戶。