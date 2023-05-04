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Airwallex推中小企海外商貿簽帳計劃

【明報專訊】金融服務平台Airwallex（空中雲匯）於香港推出「Go Global」Visa簽帳，助本地中小企、貿易出口商、電子商務平合及初創企業拓展國際市場，包括商務旅遊期間預訂航班及酒店、辨識海外市場和物流管理等。Airwallex香港及東南亞區域總經理陳君洋表示，為參與計劃的企業客戶提供合作伙伴優惠簽帳，而本港首季客數及收入大幅增長。

在港推「Go Global」Visa簽帳

Airwallex今年首季香港地區營業總收入按年增長2.1倍，客戶數量按年升1.4倍，首季總交易量按年升1.7倍。陳君洋表示，香港為增長速度最快的市場之一，有25%香港企業客戶以Airwallex作主要營運帳戶，意味更多企業願意尋找更透明、快捷及具成本效益的財務管理方案。他續稱，有關升幅反映本港公務出行逐步復蘇、電商行業持續增長和本地企業加快數據轉型趨勢。

「Go Global」計劃合作伙伴包括FedEx、Google Ads、Klook和The Executive Centre。陳君洋表示，日後將加入更多合作伙伴，為中小企在海外市場解決推廣、 尋找當地合作企業等問題，拓展業務版圖。他又稱，觀察香港不少中小企交易來自東南亞和中國內地客戶，相信與消費習慣和喜好相若。