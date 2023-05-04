審計過關3銀行倒閉 KPMG受質疑 獨立性惹議 業界料監管機構加強規管

根據Audit Analytics的數據，在四大會計師事務所（Big Four）當中，畢馬威獲最多美國銀行聘用為審計，經其審計的銀行資產，在美國銀行系統的佔比，也較其他會計師事務所高。除了為富國（美：WFC）、花旗（美：C）、紐約梅隆（美：BK）等大行進行審計外，畢馬威還審計美聯儲。業界指出，考慮到銀行業審計涉及公眾利益，可能會令監管機構加強對審計行業的規管。

獲銀行付逾3億美元核數費

畢馬威前審計師、現於賓夕法尼亞大學沃頓商學院任教的Francine McKenna指出，經畢馬威審計的銀行連環出事，有必要採取更嚴格的規管。北卡羅來納農工州立大學（NCAT）會計學助理教授Kecia Williams Smith則指出，不能指望審計師知道銀行即將面臨擠提，但應研究審計師的風險評估，以及其是否符合正確的審計程序。

審計行業的專家指出，對畢馬威的審查，應落在其審計師是否充分獨立於其審計的銀行、他們是否注意到財務報表的危險信號，以及他們是否具備足夠的判斷力，在不斷變化的加息環境，衡量財務報表的質量。世界經濟論壇（WEF）調查的主要經濟學家指出，長期高利率將進一步暴露銀行業的脆弱性。利率上調促使銀行存戶將存款轉往貨幣市場共同基金等回報更高的投資工具，令地區銀行流失大量存款。部分投資者憂慮仍有地區銀行可能爆雷，KBW地區銀行指數周二跌至2020年11月以來低位。

KPMG與銀行客戶關係密切

與同業相比，銀行客戶對畢馬威尤其重要。根據2021年（可獲全年完整數據的最近一年）的數據，上市銀行向畢馬威支付超過3.25億美元的費用，約佔畢馬威上市公司客戶收費的14%。相比下，羅兵咸永道（PwC）的比例為8%、安永（EY）為3%，而德勤（Deloitte）為2%。

此外，畢馬威也與銀行客戶有密切關係，例如Signature銀行和第一共和銀行的前行政總裁，都是畢馬威的前合伙人。監管機構亦可能關注Signature銀行於2021年任命畢馬威審計團隊首席合伙人Keisha Hutchinson作為風險主管，而這項任命距離她簽署該銀行的審計報告不足兩個月。美國證交會（SEC）規定，企業聘請審計合伙人擔任監督財務報告的角色前，須有12個月冷靜期。

美聯儲上周的報告揭示，矽谷銀行的風險管理及內部審計的弱點，這兩者都需由外部審計師進行評估。畢馬威早前表示，支持對矽谷銀行和Signature銀行的審計，並以客戶機密為由，拒絕進一步評論。

（綜合報道）

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