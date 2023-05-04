moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「小非農」就業佳 增長高預期1倍

【明報專訊】美聯儲凌晨公布議息結果前，美國就業市場數據出乎意料強勁。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在4月增長29.6萬個，較分析師預期高出1倍，並較3月的14.5萬個增幅高出1倍以上，增幅是9個月來最高。此外，美國4月ISM非製造業指數由51.2上升至51.9，略高於預期。

儘管數據比預期強勁，但面對銀行業動盪，交易員預期美聯儲將發出下月暫停加息周期的信號。接受世界經濟論壇（WEF）調查的公私營機構首席經濟學家，近80%表示主要央行須在控制通脹，與維持金融系統穩定之間權衡取捨。美股3大指數早段個別發展，KBW地區銀行股回升2%。市場憂慮到經濟前景，國際油價午夜前續跌，紐約期油跌穿每桶70美元。

星巴克中國銷售報喜 股價反挫

星巴克（Starbucks）（美：SBUX）公布，在截至4月2日的第二財季，中國市場銷售復蘇較預期快，當地同店銷售增長3%，遠勝於分析師預期的接近10%倒退，帶動星巴克上季銷售及盈利勝預期。

不過星巴克承認，中國市場雖在今年頭3個月「復蘇較預期快」，但最近每周平均銷售額開始放緩，預期中國市場的不確定性，可能導致未來幾個月的盈利增長不平衡。中國是星巴克僅次於美國的最大市場，當地經營前景未明令投資者擔憂，星巴克股價早段挫逾7%。

隨着個人電腦（PC）出貨量大減令相關晶片需求減少，美國晶片商超微半導體（美：AMD）在截至4月1日的第一財季，收入按年跌9%至53.5億美元，並錄得1.39億美元虧損。AMD對次季的展望遜於預期，股價早段曾挫8%。

（綜合報道）

[國際金融]