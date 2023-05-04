「小非農」就業佳 增長高預期1倍

儘管數據比預期強勁，但面對銀行業動盪，交易員預期美聯儲將發出下月暫停加息周期的信號。接受世界經濟論壇（WEF）調查的公私營機構首席經濟學家，近80%表示主要央行須在控制通脹，與維持金融系統穩定之間權衡取捨。美股3大指數早段個別發展，KBW地區銀行股回升2%。市場憂慮到經濟前景，國際油價午夜前續跌，紐約期油跌穿每桶70美元。

星巴克中國銷售報喜 股價反挫

星巴克（Starbucks）（美：SBUX）公布，在截至4月2日的第二財季，中國市場銷售復蘇較預期快，當地同店銷售增長3%，遠勝於分析師預期的接近10%倒退，帶動星巴克上季銷售及盈利勝預期。

不過星巴克承認，中國市場雖在今年頭3個月「復蘇較預期快」，但最近每周平均銷售額開始放緩，預期中國市場的不確定性，可能導致未來幾個月的盈利增長不平衡。中國是星巴克僅次於美國的最大市場，當地經營前景未明令投資者擔憂，星巴克股價早段挫逾7%。

隨着個人電腦（PC）出貨量大減令相關晶片需求減少，美國晶片商超微半導體（美：AMD）在截至4月1日的第一財季，收入按年跌9%至53.5億美元，並錄得1.39億美元虧損。AMD對次季的展望遜於預期，股價早段曾挫8%。

（綜合報道）

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