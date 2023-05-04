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「華爾街狼人」伊坎旗下公司 遭沽空機構狙擊

【明報專訊】著名沽空機構興登堡研究（Hindenburg Research）披露，正沽空有「華爾街狼人」之稱的維權投資者伊坎（Carl Icahn）旗下的控股公司Icahn Enterprises（美：IEP），指該公司的價值被高估75%或以上，並指其交易價格，相對於其資產淨值溢價超過200%。Icahn Enterprises股價周二重挫兩成，創歷來單日最大跌幅，令伊坎財富當天縮水31億美元。該公司股價昨早段再挫近兩成。

Icahn Enterprises股價再挫兩成

興登堡的報告，披露了伊坎以其公司股份作為抵押的保證金貸款，而彭博億萬富豪榜此前未計入相關數據。經修訂後，伊坎在彭博億萬富豪榜的淨資產再減少73億美元，連同周二股價大跌帶來的31億美元損失，伊坎周二資產淨值減少逾100億美元，總財富跌至146億，在該富豪榜的排名亦由58位跌至119位。

興登堡形容伊坎的經營手段「類似龐氏騙局」（Ponzi-like），利用新投資者注入的資金，向舊股東支付股息，質疑其公司目前高達15.8%的股息不可持續。興登堡的報告稱，伊坎犯了一個典型的錯誤，就是在持續虧損的情况下過度槓桿，這做法很少有好下場。伊坎確認以往的公開披露內容，強調其公司的表現將一如既往，長期證明自己的價值。

（綜合報道）

[國際金融]