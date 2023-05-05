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聯儲如期加息 五大港銀P加1/8厘 美匯轉弱息差收窄 套息沽港元壓力料減

標籤：經濟

【明報專訊】聯儲局一如市場預期加息0.25厘後，匯豐昨率先公布將港元最優惠利率（P），上調0.125厘至5.75厘，其他大型港銀跟隨，是今年1月和3月未有跟隨聯儲局加息後，首度恢復加息，不過加幅低於此前去年11月和12月的0.25厘。聯儲局對加息取態「轉鴿」，分析指美國加息周期已完結，隨着聯儲局或在下半年開始釋放減息信號，將拉動港息與美息回落，預期最優惠利率大致見頂，今年能否掉頭減P則視乎港元拆息稍後回落速度。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐同步公布上調港元活期存息0.125厘至0.75厘，自今日（5日）起生效。匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，不穩定的環球形勢下，市場預期利率走勢仍然波動，會繼續密切留意外圍環境的變化，有需要時調整利率水平。中銀香港（2388）、渣打、恒生（0011）和東亞（0023）昨日均宣布，上調港元最優惠利率和港元活期存息0.125厘。

金管局再接47億沽盤 結餘降至445億

港元拆息昨日全線上升，作為按息定價基準的1個月拆息，昨升7.52點子（1厘等於100點子）至3.629厘，連升11日至1月初以來新高，與美元同期拆息息差約1.465厘，已較今年2月的15年高位收窄約1厘（見圖）。金管局在昨晨紐約交易時段承接46.71億元沽盤，結算後港元銀行體系總結餘將降至445.27億元，今輪加息周期金管局累計承接2936.22億元港元沽盤。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，銀行體系總結餘跌穿500億元推動拆息較快上升，大行或是為應付未來數月港元拆息上升而加P。不過，近月美國出現銀行危機，隨着借貸成本高企，預期市場將出現更多壓力點，因此認為美國加息周期已完結。當經濟問題浮現，聯儲局下半年開始預示減息，將帶動港息和美息一同下跌，緩解港銀加P壓力，最優惠利率如無意外已升至高點。不過，若通脹高企令聯儲局再加息，則P仍有一次加息0.125厘的可能。

分析：港銀減息須待拆息跌回2厘

林俊泓指出，港美息差目前收窄至1.5厘，已到正常水平，預期港元拆息及後數月將會維持在3厘水平，套息交易也因為美加息臨近完結，交易員避免賺息輸匯價而大為減少，銀行體系總結餘再跌空間有限。至於最優惠利率會否在今年下調，他指過去加息完結至啟動減息大約相隔半年，聯儲局或在年底開始減息，過往最優惠利率要高於港元拆息超過3厘才會開始下調，因此視乎年底1個月港元拆息會否跌至約2厘水平。

此外，金管局總裁余偉文昨日表示，本港銀行對美國地區銀行沒有風險敞口，亦沒有業務聯繫，認為近日美國地區銀行倒閉，對本港銀行體系直接傳導影響極微。不過，他關注事態會否蔓延至商業房地產等市場，進一步影響其他銀行，避險情緒高漲會影響市場氣氛或風險前景，在金融市場傳導下，難免對本港以至環球金融市場也有影響。