moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

3月零售貨值按年升40.9% 破紀錄 衣履鐘表升逾倍 業界指復蘇路仍長

【明報專訊】政府統計處公布，香港今年3月零售業總銷貨價值的臨時估計為336億元，按年升40.9%，是2005年有紀錄以來的最大按年升幅，稍遜市場預期的升41.2%。不過業界認為，升幅主要來自去年基數極低，零售業經營充滿挑戰，復蘇仍漫漫長路。

明報專訊 蕭嘉聰

扣除價格變動後，今年3月零售業總銷貨數量的臨時估計按年升39.4%，勝市場預期的35.5%，亦是有紀錄以來最大。香港3月正式解除口罩令，月內「著得上身」的如鞋類、衣服、鐘表等消費類別均見倍數上升（見表）。不過翻查數據，3月份零售銷貨總值與2019年3月同期比較仍見下跌近16%。

香港零售管理協會執行總監羅振邦稱，雖然3月升幅看似強勁，實際金額與今年2月相差不遠，升幅主要是去年同期為第五波疫情高峰期而超低基數。

他表示，協會早前向會員進行調查，六成受訪公司稱4月生意按年有增長，包括健康食品、珠寶鐘表和化妝品等旅遊消費相關行業，反映2月通關帶動生意。另有四成公司指4月生意按年下跌，例如電器、超市、家具店及食品店等，可見本地市場零售銷售仍然疲弱。

零售協會：五一生意只回復疫前四成

至於5月表現，近八成公司料生意按年有所增長，亦是與旅客相關行業，相信主要由五一黃金周所帶動，4月生意有單位數或低雙位數下跌的公司，至5月亦有稍為回穩。此外，五一黃金周首三天（4月29日至5月1日）與上周同期相比，有六成受訪者稱生意有單位至低雙位數增長，但旅客人流及消費力仍未回到疫情前及社會事件前、即2018年的水平。羅振邦強調，雖然五一銷情主要由內地客消費帶動，但人流只回復至疫情前三成的水平，生意額亦回復至四成水平，業界預期黃金周後將較淡靜，起碼去到暑假才等到「小陽春」。

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，3月訪港旅客人次加快反彈，有助帶動消費需求上升。香港與內地全面通關，訪港旅客人數顯著增加，加上再度派發消費券，持續有利本地私人消費及零售活動，預料整體零售銷售有望年內重上疫前每月平均400億元的規模。

政府發言人表示，訪港旅遊業和私人消費復蘇，料繼續惠及零售業，新一輪消費券亦將提供額外支持。