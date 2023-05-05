製造業不景 內地官民PMI齊收縮

財新指出，隨着此前積壓需求釋放殆盡，4月中國製造業景氣重現收縮趨勢，反映製造業復蘇基礎仍不穩固，此走勢與國家統計局製造業PMI一致。從分項數據看，製造業供應增速放緩，4月製造業生產指數仍高於盛衰分界線，但為近3個月來最低，部分企業反映新訂單量少於預期，抑制產量增長。

同時，需求結束了此前兩個月的擴張，當月新訂單指數略低於盛衰分界線，主要是因為需求相對疲弱、客戶消費減少。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，4月製造業景氣度轉差，指向經濟恢復基礎不牢固，市場積壓需求短期釋放後，經濟恢復的持續性存疑。就業亦是目前經濟面臨的突出問題，年輕群體的就業形勢尤其嚴峻。他續稱，近日通縮成為市場熱議話題，成本和出廠價格指數的快速下降需引起足夠重視。未來相關政策應圍繞促進內需、穩定就業、改善預期做文章，疏通貨幣傳導機制，助力經濟良性循環。

標普全球香港PMI連跌兩個月

此外，標普全球公布，標普全球香港4月份PMI由上月的53.5降至52.4，連續兩個月回落，為1月後新低。經季節調整後高於50持平點，反映私營經濟景氣轉佳。

報告指出，隨着內地與香港特區全面恢復跨境旅遊，加上防疫政策於4月持續放寬，因此營商環境進一步好轉，但有跡象顯示，增長動力從開年之際的高位回落；不過，職位增長創25個月高位。價格方面，企業繼續面對明顯成本壓力，促使產出售價創下2011年7月以來最大升幅。

調查資料透露，疫控鬆綁繼續引領4月經濟增長，企業尤其強調中國內地與香港之間跨境旅遊全面復常，清關暢順。而這些因素帶動了生產與新增訂單量再度上升。