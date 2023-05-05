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美PacWest擬賣盤 股價瀉六成 自3月初以來市值縮水91%

【明報專訊】美國3家地區銀行倒閉後，再有地區銀行搖搖欲墜。彭博社及《金融時報》引述知情人士稱，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）（美：PACW）已委託投行Piper Sandler研究多個戰略選項，包括賣盤、分拆或融資。PacWest周三盤後挫四成，昨早段股價續挫，至晚上10時45分跌57%，該行昨晚承認與潛在投資者及伙伴磋商中。自3月初以來，該銀行市值縮水約91%，跌至3億美元。

PacWest其他同業亦大跌，有報道指Western Alliance Bancorp（美：WAL）亦研究賣盤，該行股價昨晚大跌55%，觸發多次跌停板。First Horizon Corp.（美：FHN）因終止與Toronto-Dominion Bank合併而大跌40%。KBW地區銀行指數早段6.8%，今年以來累跌33%。美股三大指數早段下挫。紐約期油一度大跌至每桶63美元，其後跌幅收窄至1.5%，報67.6美元。金價升上2052美元。

多家地區銀行股價昨晚斬半

彭博社引述知情人士稱，雖然PacWest對出售持開放態度，但尚未正式啟動招標程序。彭博社消息指出，出售遇到障礙，因為沒有多少潛在買家有興趣買下整家銀行。該銀行旗下還包括一家名為Pacific Western Bank社區銀行，以及一些商業及消費貸款業務，潛在買家可能需要為貸款業務計入大筆減值損失。據官網顯示，PacWest擁有約70間分行，主要分佈在加州，持有約440億美元資產。

PacWest尋求買家或新資本的決定，是在美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管第一共和銀行，並將其大部分資產出售給摩通（美：JPM）後作出。隨着地區銀行接連倒下，加劇了市場的不安情緒，尤其是PacWest與倒閉的矽谷銀行處境相似，包括與科技企業關係密切、擁有大量未投保存款，以及其證券投資組合處於帳面虧損，令其失去市場信心。

與矽銀處境相似 市場失信心

PacWest此前曾有一些起色，在6周前曾表示，已通過Apollo全球管理支持的投資集團Atlas SP Partners的貸款機制籌集14億美元，從而增強了其獲得現金的能力。

PacWest上月公布財報時表示，在3月面臨大量提款後，存款已趨穩定。它在第一季損失超過50億美元存款，但3月後已獲逾10億美元存款流入。目前存款保險覆蓋75%的存款，首季末比例為71%。

目前存款保險覆蓋75%存款

對冲基金大佬阿克曼（Bill Ackman）警告，地區銀行系統面臨風險，監管機構未能擴大其保險制度，令情况惡化。阿克曼說，銀行業是一場信心遊戲，事態以如此速度發展，沒有一家地區銀行能在壞消息或壞數據中倖存，股價將無可避免暴跌，無論是否由保險保障，存款勢必會被提取，銀行方面的「尋求戰略替代方案」說法，預示其將會被FDIC接管。

（綜合報道）

[國際金融]