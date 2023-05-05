moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

葉創成：買港元貨幣基金 年息率近3厘

【明報專訊】雖然筆者最近兩次在本欄推介的同仁堂國藥（3613）及金邦達寶嘉（3315）至今股價均錄得升幅，惟其實這是在持有的眾多港股中千挑萬選的成果，而隨着美國聯儲局過去一年持續加息，高息環境對港股的壓抑作用很大，恒指於1月下旬見頂後反覆下跌至今，筆者持有的不少港股期內亦錄得跌幅。筆者近日細心研究在此高息環境下，如何為閒置資金爭取較佳回報，同時亦可保持靈活性，小試牛刀經網上券商買入港元貨幣基金，息率近3厘，下文將會詳細分析。

筆者是在上月中於網上券商的平台，以2萬多元認購「高騰微財貨幣基金」，即使該基金期內每日派息不同，但差異不會太大，以前日派息1.87元計，年息率近3厘，息率不單遠高於銀行活期存款，而且亦較不少銀行的2個月或以下定期存款息率高。

隨時沽貨 可快速取回現金

筆者認為，認購上述港元貨幣基金對比定期存款的最大優點便是具備靈活性，在昨日認購後，今日便可沽貨，後日即可取回現金，不會像定存般在指定期內被鎖住資金，在此情况下，一旦港股日後出現明顯的賺錢機會，例如個別優質新股認購反應熱烈、跟風認購贏面大，或個別優質股股價跌至低位，便可以沽出該港元貨幣基金套現資金轉攻港股。

值得一提的是，即使「高騰微財貨幣基金」年息率近3厘並不算很高，但筆者在強積金帳戶中持有的同類港元貨幣基金，近日年息率卻不足1厘，令筆者認為有關強積金基金管理公司「食水頗深」，現正積極考慮另覓其他強積金供應商，將就此搜集資訊研究，若日後有行動，在本欄會與讀者分享，也歡迎讀者提供資訊回饋。

高息環境 選股重視現金流

宏觀大環境總有順逆，投資者難以改變，唯有積極應對。從另一角度去看，雖然目前高息環境把港股壓得喘不過氣，卻為坐擁可觀存款的退休人士帶來合理利息回報，可用來應付日常生活開支，而像筆者般以閒置資金認購港元貨幣基金，亦可以坐享近3厘年息率。

至於港股投資者，筆者建議現時應留意一些經營現金流強勁、估值不高及派息合理的股份，最近兩次在本欄推介的同仁堂國藥及金邦達寶嘉均屬此類，近日股價亦曾逆市向好，前者昨日更曾創2018年8月以來高位。

[葉創成 創富倉]