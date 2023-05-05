moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

越南經濟放緩樓巿淡 待明年復蘇

【明報專訊】越南在疫情時吸引不少大型企業進駐，令其在2022年國內生產總值（GDP）增長達8.02%。在亞洲國家復常後，越南經濟反而在急劇放緩，而具有優勢的電子產品出口萎靡不振，房地產市場的低迷也波及鋼鐵等廣泛產業。越南今年首季GDP增長大幅低於市場預期，中央銀行積極通過連續減息來支撐經濟，但巿場普遍認為越南政府提出的GDP全年增長6.5%的目標很難實現。據越南房地產專家預計，越南政府雖加強因應房地產市場所面臨之危機的刺激措施，惟至2024年下半年始可望逐漸復蘇。

越南房地產協會副會長Nguyen Van Dinh博士表示，越南房地產市場出現供求失衡，豪宅供應量大幅增加，但民生樓房供應量則短缺，建議房地產開發商加強建設低價樓房及社會住宅項目，以解決供求不平衡之問題。2023年第一季，越南房地產市場維持自2022年5月底以來的淡靜局面。越南房地產經紀人協會（VARS）代表表示，目前仍有不少房地產企業解散或停業，房地產領域的失業率持續上升。

上季住宅供應2.5萬伙 僅11%成交

VARS數據還顯示，當地房地產市場流動性呈明顯下降趨勢。據統計，2023年第一季住宅市場供應量約達25,000套，主要為前期發售項目的庫存，吸收率僅為11%左右，相當於2700筆交易，按年下降50%。房地產價格持續調整，大部分投資者虧損10%至30%，甚至30%至50%，給市場流動性帶來了壓力。越南房地產協會副主席阮文頂表示，2023年第一季，靜觀其變的局面依然存在。但在基礎設施發達、城鎮化率高的地方，若投資方信譽良好，項目仍會受市場歡迎，尤其是市中心的優質公寓。

此外，今年3月初以來，政府推出一系列房地產業紓困政策，確保房地產市場穩定。專家預測，政府和中央銀行積極通過連續降息來支持經濟，相信樓市將受到更多散戶投資者的關注。

日經中文網報道，越南總理范明政表示，「越南受到全球經濟惡化的影響，面臨的困難多於機遇」。2023年首季越南GDP按年增3.32%，較2022年第四季的5.92%放緩，亦大幅低於市場預期的4.8%。由於全球經濟放緩的影響，被認為佔越南出口總額約兩成的三星電子正在減少智能手機出貨量。

央行頻減息撐經濟

越南國家銀行正在採取罕見的減息措施，首先自3月15日起將貼現率下調至3.5厘，銀行間隔夜利率下調1個百分點至6厘。 4月又將再融資利率下調0.5厘，降至5.5厘。當地網絡媒體引述胡志明市房地產協會主席黎黃洲的發言稱，「情况非常困難。房地產公司的經營不善將對國家稅收減少和經濟增長產生負面影響」。新加坡大華銀行（UOB）已將2023年越南經濟增長預測從6.6%下調至6%。

胡志明河內平均樓價仍上漲

雖然，越南今年經濟增長及流動性同時下降，但胡志明及河內的房地產平均價格仍呈上升趨勢。河內和胡志明市的待售聯排別墅的要價比去年同期上升了約10%；胡志明市經濟適用公寓價格上升了13%。

第一太平戴維斯預測，胡志明房地產租金價格將繼續上漲，尤其是在土地資源有限的南部地區，北部部分省份的地價波動較大，如興安省、廣寧省也上升了15%至17%；在南部的平順省（特別是在拉吉鎮），由於油線—潘切高速公路通車，土地售價比上一季度上升了25%。

胡志明市的新增供應量為9年來最低（不包括新冠大流行時期），而豪宅市場佔據市場主導地位。世邦魏理仕預測，由於供應有限和流動性低將持續，高端和中高端物業市場較穩定。

明報記者 龍彩霞

[環球樓市]