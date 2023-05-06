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匯控股東會否決分拆固定派息議案 贊成票均不足兩成 料平保外乏其他主要股東支持

標籤：經濟

【明報專訊】由「分拆匯控關注組」召集人呂宇健（Ken Sir）提出，關於匯控（0005）架構重組檢討和固定股息兩項決議案，於昨日舉行的股東周年大會正式被否決，贊成票皆不足兩成（見表）。以中國平安（2318）持股逾8%，以及過去約有一半股權在股東會投票計算，平保應佔表決票數18%至19%，換言之兩項決議案除了平保外，缺乏其他主要股東支持。

明報記者 歐陽偉昉

在兩項決議案投票的股權佔整體逾51%，即兩項議案實際有10.24%和9.93%股權支持。事實上，兩大獨立投票顧問Glass Lewis和ISS已建議股東投反對票，第四大股東挪威央行投資管理亦在周初披露將投票反對，市場普遍預期決議案不會獲得通過。匯控主席杜嘉祺在會議結束時表示，除了大股東中國平安外，主要股東和大部分散戶與董事會取態一致，平保以外的其餘九成以上股權，與董事會在所有決議案的立場一致。他另在表決結果指，很高興絕大部分匯控股東以壓倒性票數支持銀行的策略，並拒絕再辯論銀行的架構。

平安資管：尊重股東選擇

另外，杜嘉祺和行政總裁祈耀年同日重選董事會席位，分別錄20.23%和19.28%反對票，較去年增加12.71和19.03個百分點，料不少為平保所投的「抗議票」。

就兩項股東議案被否決，平安資管回應，尊重匯控股東的選擇、並建議匯控董事會及管理層，以開放的心態，虛心聽取來自股東的建議，不斷改善經營管理，提升公司價值。

匯控管理層續在股東會上，與呂宇健就分拆和固定股息交鋒。杜嘉祺指呂宇健陣營貶抑（dismiss）銀行表現是依靠利率上升，是對匯控業務不理解的表現。過去10年低利率影響所有銀行，近期利率上升為該行帶來正面幫助，而該行的轉型計劃專注於增長非利息收入，特別是財富管理業務甚具潛力。該行股價表現跑贏亞洲、歐洲和美國同業，強調現行策略最為有效。

杜嘉祺：收購英矽銀 符股東利益

針對收購英國矽谷銀行不符股東利益的質疑，杜嘉祺表示，收購為該行在首季帶來15億美元收益入帳，也讓他們在未來可接觸科技和生物科學企業家，加速匯控的增長戰略，因此收購非常符合股東的利益。行政總裁祈耀年表示，並不預期要為英國矽谷銀行在下半年有進一步撥備，指它本身是有利潤的業務，於被收購前已有1800萬美元的盈利。該行會為該業務在全球開展營運。