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Ken Sir：購英矽銀前沽貨涉利益衝突 或動議罷免祈耀年

標籤：經濟

【明報專訊】「分拆匯控關注組」召集人呂宇健（Ken Sir）親身前往英國、出席匯控（0005）股東大會後表示，今次提出兩項動議，包括提出業務分拆及增加派股息，主要想對匯控施加壓力，提升匯控股價，他又稱不排除動議罷免集團行政總裁祈耀年。

呂宇健指出，其中一議案是增加派息致一定比例，主要是匯控過去曾「白紙黑字」表明落實派息，但在2020年除淨後卻沒有作出承諾。他表示，他個人未來會繼續監察集團管理層表現，並提交議案，包括不排除罷免表現不稱職的管理層，例如集團行政總裁祈耀年，又指祈耀年在2020年和今次收購矽谷銀行（SVB）英國分行前，大量沽出他手持的匯控股票，他解釋沽售原因是涉及稅項因素，但呂宇健認為，祈耀年的行動存在重大利益衝突。

不願置評「中國政府背後支持」

對於平保（2318）支持匯控分拆亞洲業務，或涉及中國政府背後支持，呂宇健表示不願置評，又稱他的動議行動只想匯控股價上升。他又稱，平保沒有在財務上支持他的議案。此外，他表示，由於匯控近年不斷出售如加拿大和印度的業務和資產，相信未來主要盈利表現來自亞洲，屆時再決定是否支持分拆亞洲業務。

另外，有出席股東會的英國股東向明報記者表示，相信平保未來會繼續提出分拆亞洲業務之方案，他認為若分拆議案成事，會對匯控一直專注發展國際業務的前景大受影響，「如果分拆成功，我就會『輸錢』（lost money）」。他說持有匯控股票已長達44年，雖然過去3年匯控減少派息令他和一眾投資者感失望，但目前集團業務恢復過來，相信未來會繼續實行每季派息。

昨日匯控股東會舉行期間，持續有環保份子大聲指控匯控財務支持高碳排放行業，初時還能得到在場部分在場股東拍掌支持，惟會議持續被打斷後，股東漸不耐煩繼而對有關人士喝倒彩。而會場外，一批匯控前員工示威，指控有關退休金的「 追回」政策令他們退休基金蒙受損失。

特約記者 梁佩潔英國伯明翰報道