恒指漲100點成交再跌穿千億

北水無以為繼 淨流出近10億

大市周四重獲北水祝福，交投重上千億，惟昨日趨淡，全日僅成交982.75億元。昨日南北水走勢逆轉，當中南向交易北水錄9.81億元淨流出，終止連續7個交易日流入；南水北向交易則終止單日流出，昨日淨流入6.33億元人民幣。

雖然周四美股偏軟，恒指昨日仍高開112點，全日走勢反覆，至少3次跌穿20,000點，最終收於此心理關口之上，收報20,049點，升100點或0.5%；總計全周，恒指累升154點或0.77%。

綜合摩通數據，昨日恒指功臣「ATM」強勢，合共貢獻68點升幅，美團（3690）漲2.7%，騰訊控股（0700）與阿里巴巴（9988）各升1.5%及1.2%；內地金融股助攻推高恒指，招行（3968）、工行（1398）漲逾2%，建行（0939）、平保（2318）升約1.3%；惟友邦（1299）挫逾3%，單隻抵消55點升幅，使恒指升勢受限。

銀河國際證券業務發展董事羅尚沛認為，靜候五一長假後，北水昨日炒起小量板塊後「收工」，形容北水與港資「你眼望我眼」，各自等對方先炒起股份才出手，最終導致當前悶局，「塘水滾塘魚」。他表示，大市不會缺乏主題，只是無人願主導資金炒起大市，市場只能等「新錢新貨」，或有其他想像以外的主題突破局面，否則憂慮港股成交下周縮至700億元水平。

1個月拆息連升12日見3.66429厘

港元拆息全線向上，與樓按相關的一個月HIBOR連升12日，昨日升約3.57點子（100點子等於1厘）至3.66429厘；隔夜拆息報3.51929厘，升約10點子。港匯昨日輕微轉強後偏軟，港元兌每美元一度升值6點子，見7.8468，惟持續走弱，最多曾貶值20點子，低見7.8494，貼近弱方兌換水平。