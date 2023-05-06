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疫後復常 港府應撤特殊財政支援措施

標籤：經濟

【明報專訊】本港經濟逐漸自新冠疫後復常，國際貨幣基金組織（IMF）在本港「第四條磋商」初步報告中，預期今明兩年經濟增長將有3.5%和3.1%，雖然環球宏觀金融環境充滿挑戰，政府去年的財政支援政策調高至相當於GDP的8%，有助減緩不利衝擊。

料港今年經濟增長3.5%

不過，中期而言，在人口老化、私人債務增加，以及中國內地長期經濟增長放緩的背景下，IMF預計本地生產總值增幅將降至3%以下，認為本港與中國內地持續經濟融合，以及積極推動創新科技發展，或能避免潛在增長減慢。

政府在疫後推出多項財政紓困措施，例如還息不還本安排及全額信貸擔保計劃，IMF認為隨着後疫情時期經濟活動正常化，應分階段取消特殊財政支援措施，以促進必要的危機後債務重組。

當局可逐步取消因應疫情推出支援弱勢家庭及受影響中小企的措施，而給予家庭額外的支援應更聚焦於低收入家庭，以增加財政政策在刺激經濟增長，尤其私人消費方面的成效。

金管局在2020年，將逆周期緩衝資本（CCyB）從2%降至1%，IMF則認為CCyB應保持在目前1%的水平，以助維持銀行體系應對可能臨近的宏觀金融逆境的能力。

對於傳統金融體系穩定，IMF指出由於經歷數年本地經濟收縮、利率上升，以及中國內地房地產業持續受壓後，信貸風險可能會陸續顯現，因此監管重點應繼續確保銀行進行妥善的信貸虧損確認及撥備。

CCyB應保持目前1%水平

對於近期歐美銀行業面臨流動性問題，IMF指出本港銀行因利率上升所造成的未實現虧損似乎不大，不過金管局應繼續對流動性風險保持警惕，尤其關注較不穩定存款，並繼續確保銀行進行適當的風險管理，建基於證監會近期致力加強數據收集框架，建議當局應按照金融體系穩定評估的建議，將投資基金流動性的監察及壓力測試納入監管框架。