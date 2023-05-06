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港首季食肆收益按年飈82%

【明報專訊】香港迎來全面復蘇，飲食業生意亦逐步改善。政府統計處公布，香港首季食肆總收益按年大升81.7%至275.6億元，當中以酒吧及中式餐館升幅最為強勁。今年首季購貨總額按年亦大增73.8%至90億元。扣除價格變動後，首季食肆總收益以數量計亦按年升74%。

酒吧收益按年勁升逾七倍

以食肆類別計，中式餐館首季總收益以價值計及數量計分別上升1.27倍及1.17倍；非中式餐館以價值計及數量計分別上升85.8%及77.8%；快餐店總收益以價值計及數量計分別上升38.6%及32.6%；酒吧總收益以價值計及數量計分別上升7.1倍及6.7倍；雜類飲食場所總收益以價值計及數量計分別上升36.7%及31.4%。

按月份計，今年1月、2月及3月食肆總收益分別錄得96億、86.08億及93.52億元，價值按年分別升40.4%、96.6%及1.37倍。扣除價格變動後，1月、2月及3月食肆總收益以數量計按年分別升34.6%、88.5%及1.27倍。

政府：續受惠訪港旅業復蘇

政府發言人表示，隨着本地活動復常和訪港旅客反彈，食肆業在今年首季顯著改善，在去年低基數之下，食肆總收益價值按年急升81.7%。展望未來，食肆業務將繼續受惠於個人消費和訪港旅遊業的復蘇，新一輪消費券亦會有所幫助。

黃家和料全年生意返至疫前85%

餐飲聯業協會會長黃家和表示，首季食肆總收益表現大致符合預期，主要受農曆新年假期、政府放寬限聚令及內地旅客所帶動，惟現時仍有些擔憂4月後生意反彈延續性有所減弱，市况將受宏觀經濟、內地旅客人數未完全復蘇等不明朗因素影響。他強調，整體而言不算不太悲觀，相信全年生意可回復至疫前85%，至第三季平均每月食肆總收益有望重上百億元水平。