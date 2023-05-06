傳螞蟻擬出售港虛銀股份

金管局近年大力發展金融科技，包括批出8家虛擬銀行牌照，馬雲旗下螞蟻集團於2018年8月成立全資子公司，翌年5月獲取虛銀牌照。

螞蟻集團今年1月發布完善公司治理的公告，包括螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合伙人，進一步提升公司治理透明度和有效性，強化與股東阿里巴巴的隔離，馬雲亦將放棄對螞蟻集團的控制權，其投票權由50%以上降至約6.2%。阿里巴巴昨收市報81.65元，升1.18%。

現時香港共有8家虛擬銀行，包括眾安銀行、匯立銀行等，日前齊公布去年業績全錄虧損，各銀行虧損合計高達33.93億元。根據最新年報，螞蟻銀行去年一共虧損2.03億元，按年收窄12.56%，不過客戶存款至去年底只錄得3.54億元，是唯一不足10億港元客戶的虛擬銀行，按年亦大減逾半。相比同業，螞蟻銀行推廣活動相對較低調，最新活動只見「Ant Bank PayLater迎新有禮」及「存款馬拉松」。

螞蟻銀行香港去年蝕2.03億

至於螞蟻銀行母企螞蟻集團，自從2020年在港上市最終被叫停後，亦一直全面重組業務以滿足監管要求。外電上月曾引述消息人士稱，內地當局計劃將螞蟻集團的罰款，由逾10億美元下調至約7億美元，罰單的措辭亦可能有所軟化，以進一步減低內地私營企業的擔憂，並結束對平台企業的整改。