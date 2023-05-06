許濤：7月起TVB收回大灣區兩台運營權

許濤表示，香港市場太小，現在香港市場並不足以支撐TVB的發展，因此需要拓展海外市場，尤其內地市場盤活公司巨大流量，而此前淘寶開播賣貨是其中一步重要的棋。

或將取得廣東廣告播放權

許濤表示，香港市場仍是TVB的「根」和「本」，創作內容特色和香港文化不可割裂，亦是最有競爭力的東西。談及大灣區以外的市場， 由於TVB的平台覆蓋比較少，需要透過廣泛尋找合作伙伴，包括與各大互聯網平台合作。他續稱，TVB亦要將內容重新帶回國際市場，亦是公司加強內容影響力、增加收入及盈利的「第三步」。

許濤指出，TVB過去10至15年錯過了兩個大潮，其一是內地經濟起飛所帶來的產業發展機遇，另一個則是移動互聯網革命；當中後者革命性地改變用戶習慣，為電視傳統商業模式帶來衝擊。

事實上，TVB近期與內地電商積極拓展「直播帶貨」業務。管理層認為，電子商貿直播為公司提供了一個從旗下藝員及品牌中實現額外價值的機會，未來亦將致力與其他內地電商平台發展類似的合作伙伴關係。3月初TVB首場電子商貿直播，為其帶來2350萬人民幣（約2650萬港元）總銷售額。