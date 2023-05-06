聯邦快遞亞太區總部擬棄港赴星

涉15%以下職位 將9月搬遷

彭博社引述消息人士透露，部分常駐高管，包括區域總裁Kawal Preet將調往新加坡。另一消息人士獲悉，管理團隊將於9月搬遷，而公司仍將在香港保留辦公室和大部分香港業務相關的員工，同時也考慮將部分非必需崗位，遷至馬來西亞或印度以削減成本。

非必需崗位或遷至大馬印度

FedEx回應本地傳媒查詢時稱，集團在香港擁有「穩固業務營運」及領導團隊，將繼續為本地客戶提供服務；並繼續為中國、南北太平洋和中東、印度次大陸和非洲地區（MEISA）業務運營提供重要支援。FedEx又提到，在AMEA營運逾30年及擁有逾3.5萬名員工，為100多個國家和地區等客戶提供服務。

FedEx過去曾多次遭內地審查包裹，2019年遭華為指控，未經授權將兩個由日本寄往中國的包裹轉運至美國。其後，內地當局針對FedEx採取一系列行動，如調查FedEx向內地一家公司運送裝有槍支的包裹，並沒收一件裝有刀具及運往香港的包裹。

FedEx於2000年拓展內地市場，2009年2月更在廣州白雲國際機場開設全新亞太區轉運中心。