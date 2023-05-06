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新興市場帶動iPhone季收 勝預期 蘋果股價飈4% 回購加碼900億美元

【明報專訊】蘋果公司（美：AAPL）連續第二季收入下滑，按年跌3%至948億美元，但仍較分析師預期高出2%。整體收入比預期好，主要由於印度等新興市場的需求帶動iPhone銷情。為蘋果貢獻54%收入的iPhone業務，在截至4月1日的第二財季，收入按年增1.5%至513億美元，遠高於分析師預期的487億美元，反映蘋果在經濟前景不明之際，核心業務仍保持動力。蘋果公布，將季度股息提高4%至每股24美仙，且董事會還批准將股票回購加碼900億美元。蘋果股價早段升逾4%。

蘋果表示，iPhone在新興市場銷情良好，在印度、印尼、拉美和中東等地的銷售增長尤其強勁，有助抵消一些宏觀經濟的不利因素。

庫克：印度業務創造「季度紀錄」

蘋果行政總裁庫克特別指出，印度對蘋果的發展尤其重要，指印度業務創造了「季度紀錄」，收入呈「非常強勁的雙位數按年增幅」，儘管他沒有披露實際數字。庫克說，很多印度人將進入中產階級，「我真的覺得印度正處於轉捩點」。

從地區來看，亞洲（不包括中國和日本）表現亮麗，按年收入增長15.3%，達到81億美元。印尼、土耳其和菲律賓的收入創歷史新高。不過大中華區銷售額上季按年跌3%至178億美元，美國跌幅更達8%。

蘋果財務總監Luca Maestri表示，Mac和iPad銷售額呈雙位數百分比跌幅，反映經濟環境疲弱，不過iPhone在發展中市場的銷售出色。在印度等新興市場，蘋果的分期付款計劃，以及以舊換新促銷，刺激了iPhone的銷售。庫克和其他高層在財報電話會議提及印度的次數多達20次左右。

季度服務業務收入增5%

除加強在新興市場的銷售，在主要市場銷售高端機型，對出貨量增長放緩的蘋果亦尤其重要。根據市場研究機構CIRP的數據，對iPhone Pro機型的需求，推高了iPhone平均售價，在1至3月當季的均價達988美元，相比2019年同期僅802美元。

此外，服務業務的重要性亦不斷提升。目前蘋果的影音、iCloud存儲服務等，在全球有9.75億付費訂戶，較12個月前增長1.5億，有望成為蘋果的增長引擎。第二財季服務業務收入按年增長約5%至209億美元，創歷來新高，為蘋果貢獻22%收入。

蘋果第二財季的利潤按年跌3%至242億美元，但高於分析師預期。雖然利潤下滑，但庫克表明，大規模裁員是最後手段，目前沒有相關計劃。

此外，有人在電話會議向庫克提問關於生成式AI的進展，庫克表示，在如何應對這些事物，深思熟慮是非常重要，這種技術的潛力肯定非常有意思。

（綜合報道）

[國際金融]