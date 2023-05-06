美上月非農職位增25.3萬個超預期

失業率跌至3.4%

重返逾半世紀低位

芝商所聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）的數據顯示，交易員原預期7月有超過六成概率至少減息0.25厘，而9月也有逾五成概率較現水平減息半厘。但在非農數據公布後，交易員預期9月才有逾五成概率減息四分之一厘。

值得注意的是，4月平均時薪按月升幅，由3月的0.3%加快至0.5%；按年升幅亦由3月的4.3%，加快至4.4%。無論按月或按年升幅均比預期大，預示薪酬壓力可能繼續為通脹帶來上行壓力，令美聯儲需保持較高利率。美聯儲主席鮑威爾此前表示，當工資按年升幅回落至3%，將大概符合美聯儲的2%通脹目標。

雖然地區銀行陷入危機，但4月金融業的就業職位仍增加2.3萬個。CUNA Mutual Group首席經濟學家Steve Rick表示，面對潛在經濟衰退擔憂、銀行業動盪及持續的裁員，強勁的就業報告令人鼓舞。不過也有分析質疑，非農數據像數字遊戲，2月和3月的非農就業職位，較初值合共下修了14.9萬個。

摩通將部分地區銀行股票上調至增持評級，部分股價近期受挫的美國地區銀行股，周五早段收復部分失地。確認與投資者洽融資方案的西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）（美：PACW），早段升逾五成。至於否認放盤求售的Western Alliance銀行（美：WAL），早段股價升三成。美國銀行的行業組織美國銀行家協會（ABA）要求美國證交會（SEC）對疑似的市場操縱和濫用沽空行為進行調查。

（綜合報道）

[國際金融]