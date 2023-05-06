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Yeezy停運庫存積壓 Adidas首季經營利潤挫86%

【明報專訊】由於Yeezy品牌停運令庫存積壓，Adidas（德：ADS）首季經營利潤按年大跌86%至6000萬歐元（約5.2億港元），不過遠高於分析師預期的1500萬歐元。Adidas預計，如果無法銷售Yeezy產品，今年將錄得7億歐元（約61億港元）經營虧損。

拉美亞太銷售升 大中華北美跌

若撇除Yeezy業務，首季營業額按年增長9%。此外，Adidas在拉美和亞太市場的銷售額按年升幅達雙位數百分比，但大中華區銷售額按年跌9%，北美的按年跌幅更達20%。若撇除Yeezy的影響，北美銷售額按年跌幅收窄至5%。不過Adidas尚未決定將如何處理Yeezy存貨。Adidas第一季銷售額為53億歐元（約458億港元），與一年前大致持平。受減價促銷、供應鏈成本增加及Yeezy品牌停運的影響，Adidas毛利率按年跌5.1百分點至44.8%。

截至3月底，Adidas的存貨價值達57億歐元，按年增長25%，意味該公司將要進行更多減價促銷去庫存。這些存貨當中，未銷售的Yeezy貨品價值達12億歐元。由於美國Hip Hop歌手Ye（前稱Kanye West）被指發表反猶太言論，Adidas去年10月終止與Ye的Yeezy品牌合作。

（綜合報道）

[國際金融]