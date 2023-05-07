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巴郡首季營運盈利增逾12%勝預期

【明報專訊】「股神」巴菲特旗下巴郡公司（美：BRK-A）昨日公布首季度業績。該集團指出，季內受惠於股市上升，推高旗下投資價值，匯報盈利約355億美元（約2786.35億港元），按年大增5.36倍。巴菲特過往常用作衡量集團業績的指標營運盈利方面，則按年增長12.6%，達到81億美元（約635.76億港元），比市場預期的77億美元（約604.36億港元）為高。

旗下車險業務GEICO虧轉盈

該集團的營運盈利在季內推高，與旗下經營汽車險業務GEICO扭虧為盈有關，期內GEICO除息前盈利7.03億美元（約55.18億港元），相對去年同期虧損1.78億美元（約13.97億港元）。季內巴郡沽出總值133億美元（約1044億港元）證券，按年增37.1%，因此錄得需賦稅的收益22億美元（約172.67億港元）。

首季345億回購巴郡股份

不過，在套現後，重新投進美股的金額不成比例，反而斥資44億美元（約345.35億港元）回購巴郡的股份，以及動用29億美元（約227.62億港元）增持旗下上市業務。該集團首季的證券組合，價值約3281.61億美元（約2.58萬億港元）。

同時，該集團於香港時間昨晚在內布拉斯加州舉行股東大會，料需要應付來自股東約60條提問，外電彭博估計，會有約3萬人親身出席。巴菲特、副主席芒格、巴菲特指定接班人兼副主席阿貝爾，以及負責營運保險業務的Ajit Jain，將會一同回應股東提問。一般預期，在股東大會的答問環節，會觸及到近期美國的地區銀行危機、經濟衰退、巴郡在日本市場的巨大投資、石油行業投資，以及環境、社會責任及管治（ESG）等五大範疇。

巴菲特料今年投資收益升

巴菲特在股東會上展望巴郡今年旗下多數業務盈利下跌，但投資收益會上升，保險承保業務會有改善。他又笑稱：「當我今早起牀時，才意識到英國的廣播搶了收視，彼邦正慶祝英王查理斯三世加冕，今天我們有『查理王』（即副主席查理芒格）在此。」

指AI助篩選股份惟有限制

巴菲特在股東問答環節前接受NBC訪問時，大談對人工智能（AI）的見解。他說，人工智能可以幫助到篩選符合若干指標的股份出來，但亦有限制，當中詭異之處是，他不覺得人工智能可以告訴投資者可以購買哪些股份。

在3個月前，巴菲特指好友微軟創辦人蓋茨已向他展示ChatGPT的運作，他覺得非常有趣，可在1秒內將憲法翻譯成西班牙文，但只懂翻閱所有書及電視片段，卻不能夠說出關於他及虛擬貨幣的笑話。