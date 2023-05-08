以客為本 服務卓越 星展香港緊握大灣區市場商機

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經過三年多疫情的洗禮後，互聯網的潛力遠比想像廣闊，不僅令銀行業更有效率地提供服務，財富管理亦更智能化。星展銀行以提升客戶體驗為核心，在疫情期間一直貫徹服務理念，務求網上服務更臻完善，為客戶帶來更便捷的體驗。

作為「全球最佳數碼銀行」及「全球最佳創新數碼銀行」^，星展銀行以「Live more, Bankless」定位，希望理財做到簡單易辦、融入日常生活而不着痕迹，故此星展香港大力投入金融科技，加快數碼化，提升個人財富管理的網上銀行體驗。星展香港執行董事兼香港區零售銀行業務及財富管理業務規劃及客戶策略及產業生態系統主管關家敏指，為迎接大灣區金融進一步開放和互聯互通，星展香港的數碼能力、API、產業生態系統及內部組織架構都已做好準備，迎接新挑戰。

為了在大灣區建立網絡，星展香港早與三間大灣區銀行合作，包括中國郵政儲蓄銀行、深圳農村商業銀行和星展銀行（中國），攜手發展「跨境理財通南向通」業務。其夥伴銀行在大灣區的9個內地城市擁有超過1000間分行，方便大灣區客戶開立跨境理財通投資專戶，購買香港的合資格理財產品，拓寬投資管道。

大灣區客戶可遙距開戶

投資全球中低風險理財產品 事實上，星展香港的數碼化「南向通」服務， 已足以讓客戶感受到該行的優質服務水平。該行 提供數碼遞交開戶服務，大灣區客戶無需親臨 香港，便可於DBS digibank HK手機應用程式遞交開戶申請。一經驗證及綁定戶口後，不論客戶 身在何地，都可全天候理財、投資及交易。

當客戶身在大灣區，並希望透過星展香港配置香港財富管理產品，只需經「南向通」操作，便可買入低風險至中風險及「非複雜」的產品，包括存款、債券及超過80隻全球市場基金，亦可隨時獲取星展銀行首席投資總監辦公室有關外匯和基金等獨具慧眼的市場分析。

關家敏補充，該行豐盛理財大灣區業務專員團隊亦會用客戶熟悉的語言，提供專業、快捷、個人化的服務，滿足客戶的跨境理財需求。星展香港亦已設立專為大灣區客戶而設的理財中心，客戶可按需要前往理財中心，親身體會優越服務。

延攬精英 滿足大灣區客戶理財需求

每位客戶有其投資風格，風險胃納不一，理財規劃各異，銀行必須以客為本，才能因應個別需要，提供最貼身的服務體驗。關家敏留意到大灣區客戶信賴香港的金融體系，對香港的財富管理產品有一定認知，不少客戶希望涉足環球投資產品，令資產組合更多元化；他們更傾向由專屬客戶經理講解產品，故客戶經理需與客戶建立長期的信任。

關家敏指，星展香港聘請精通金融領域知識的專家團隊，按大灣區客戶的理財需求，提供各種產品資訊，讓客戶輕鬆管理財富；該行還會不斷簡化開戶流程，並定期向內地合作銀行客戶經理提供培訓，助他們加深了解開戶程式，為客戶提供一站式服務。她分析，由於中國內地數碼發展急速，大灣區客戶也歡迎無紙交易，故容易接受該行的數碼化開戶，且認為這種方式帶來極大便利。

星展香港更不時邀請業內頂尖投資顧問，舉行專業投資講座，分析環球投資趨勢，更跳出投資世界，邀請各行業專家，分享大灣區流行趨勢和健康生活方式，希望客戶將財富增值與生活品味結合。

^2021年，星展銀行獲《歐洲貨幣》選為「全球最佳數碼銀行」及獲《銀行家》選為「全球最佳創新數碼銀行」。

更新品牌理念 提升線上線下服務體驗

隨着大衆對數碼銀行服務的需求熾熱，關 家敏指，星展銀行更新品牌理念，秉承初創 精神、技術優勢及綠色金融等三大元素，提 供超越傳統銀行框架的數碼銀行服務。多年 來，星展香港在開發及完善數碼平台時，積 極在智能、人性化及無形等三方面力臻完 美，務求令該行的數碼銀行服務達到網絡流 暢、實時更新、功能齊備，以及照顧用戶體驗等特點，滿足客戶的真正需要。

關家敏表示，星展香港很榮幸獲得《明報》頒發「大灣區卓越服務大獎」。隨着 金融科技迅速發展，銀行業近年面臨翻天 覆地的變革，這個殊榮是對星展香港的卓 越銀行服務、先進數碼平台和優質客戶管 理的表彰。星展香港定必精益求精，不斷 提升線上和線下的客戶體驗，讓客戶輕鬆 投資理財，好好享受生活。

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