盈富換經理人 管理費減同系佣金增

今年全年化計 經理人收費望減逾三成

惟恒生投資少收費用可算「除笨有精」，不單管理資產規模激增帶來實際收入增長，連帶同系匯豐銀行在盈富易手短短3個半月間（截至去年12月底），已處理逾146億元金額交易，估計收取佣金290多萬元，全年計有望接近全數收回恒生投資少收的經理人費。

另外，盈富早前發表的2022年年報，首次以關連交易項目披露，自去年9月19日更換經理人後，匯豐執行的交易額達146.4億元，佔基金交易總值約11.3%。年報並未披露匯豐的佣金收費率，惟同由恒生投資管理的恒生國企ETF（2828）及恒生科技ETF（3032）2021年年報均披露，匯豐佣金收費率為0.002%。

盈富易手3個半月 匯豐佣金收近293萬

若按此計算，盈富易手3個半月間，匯豐佣金收費已近293萬元，全年化計有望收取逾千萬元佣金。惟盈富年報過去一直未有披露執行交易的經紀身分及佣金收費率，匯豐過去有否為盈富執行交易，以及其他經紀收費率如何則無從得知。

盈富2022年經理人費及信託費用輕微上升，驟看似乎未因經理人換馬而受惠（見表1）。這固然由於至年底經理人轉換只有3個半月，降費效果暫未明顯，部分亦由於去年跌市反吸引資金流入盈富，令資產淨值基礎增加。按新經理人全面下調的收費基準，以盈富現有資產值1310多億元計，全年收費可降至約2717萬元，較舊有收費基準下應付近3878萬元經理人費用，大減1161萬元或三成（見表2）；新收費基準下，道富的信託人收費降幅一致。

至於盈富去年向恒生投資的聯屬公司恒指公司支付近487萬元指數特許權費，則無論哪家機構出任經理人均須按授權協議支持，並未列為關連交易披露。

明報記者