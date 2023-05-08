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盈富國企ETF交投活躍度稱霸

標籤：經濟

【明報專訊】恒生投資去年9月接替道富出任盈富基金（2800）經理人，連同該行管理的恒生國企ETF（2828），兩大分別追蹤恒指及國指的旗艦ETF，不單在資產值方面壓倒其他股指ETF，在交投活躍度方面更是全無對手，稱霸港股ETF市場。

盈富與恒生國企ETF 佔市場逾七成半交投

另外，如以成交額計，彭博數據顯示，盈富與恒生國企ETF今年首4個月的日均成交分別達54.9億元及33.6億元，相對ETF產品期間日均成交約116億元，合共已佔ETF市場逾七成半交投；南方恒生科技（3033）是恒生投資兩大ETF以外，唯一交投可與其匹敵的股指ETF，期間日均成約20.6億元。

盈富及恒生國企ETF交投大旺，不單在ETF產品中獨佔鰲頭，在整體港股中亦高居前五位。今年首4個月，盈富日均成交只較科網龍頭騰訊（0700）及阿里巴巴（9988）分別逾88億元及60億元為低，在港股活躍成交榜高踞第3位，較美團（3690）的51億元還要高；恒生國企ETF日均成交則排第5位。

以資產規模計情况相若，盈富資產值以逾1300億元遙遙領先其他股指ETF、恒生國企ETF則以285億元居次，南方恒生科技則以240億元排名第3；至於安碩A50（2823）、南方A50（2822）及華夏滬深三百（3188）3隻過去曾為市場焦點A股ETF，現資產規模均不足200億元。