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阿聯酋航空：在港貨運力回到疫前

【明報專訊】疫情後時代的航空貨運繼續強勢。阿聯酋航空SkyCargo團隊接受本報專訪，貨運規劃及機隊管理資深副總裁Hiran Perera表示，阿聯酋航空SkyCargo在港貨運力已復恢至2019年疫情前水平，每星期25班貨機往來香港，目前貨運率維持高位。

同時，Hiran Perera又表示，明、後年將繼續有新機隊加入，並會將客機改裝成貨機，直言對香港貨運市場抱樂觀態度，相信會逐漸重回軌道。

對港貨運市場抱樂觀態度

阿聯酋航空旗下專責貨運物流的SkyCargo，以迪拜作為總基地，全球有150個航點，包括定期貨運航班專線目的地。2020年SkyCargo收入佔阿聯酋航空總運輸收入約六成，2021年收佔約四成。

過去兩年疫情期間，公司往來香港的貨運力甚至曾超越2019年疫前水平，帶動在港貨運收入亦激增，2021年升6％、2022年再升近一成。他表示，升幅反映本港市場具增長潛力，疫情期間曾試每星期36班貨機飛香港，以醫療相關救援物資較多，如口罩、防護服等。

目前每周約25班貨機往來香港

SkyCargo貨物運載率維持在90％水平，目前每星期約有25班貨機往來香港，已恢復至疫情前水平，亦有額外臨時包機；至於每星期由杜拜往來廣州機場亦有4班貨機。Hiran Perera指，香港屬貨運服務中貨機來往最頻密的機場，隨着更多客機航班復蘇，將能進一步增加腹艙貨運力。

香港方面最常進口新鮮蔬果、鮮花、冷藏魚、和活魚海產（如龍蝦 、蟶子）。展望香港市場，Hiran Perera指，雖然香港運力復蘇程度和速度仍屬「未知之數」，但縱觀香港過往表現、具有完善物流基建及佔據珠三角有利地理位置，對香港場前景抱樂觀態度，隨著旅遊限制解除，相信香港空運力、物流、商貿等需求供應均會逐漸恢復至疫情前水平。

計劃擴充機隊 已訂購5波音777-200LR 貨機

疫情後時代，電商需求減弱，貨運需求由峰位回落。在市場減退之際，Hiran Perera表示，SkyCargo目前有11架波音777貨機，正計劃擴充機隊，已訂購5架波音777-200LR 新貨機，當中2架料明年交付，其餘3架於2025年交付。

另外，阿聯酋航空亦繼續「客轉貨」計劃，將有4架波音777-300ER客機改裝成貨機，預料2026年年底前交付。