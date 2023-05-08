中金張文朗：政治局會議促增長 料振內需續降準

明報記者 葉創成

張文朗分析，內地GDP首季按年增長4.5%（見圖1），優於市場預期，前周五召開的政治局會議要求把發揮政策效力和激發經濟主體活力結合起來，從宏觀政策、產業體系、提振信心、改革開放、化解風險等多方面統籌短期和長期政策，市場對此反應也相對積極。

政治局會議指出，今年以來內地疫情防控取得重大決定性勝利，經濟社會全面恢復常態化運行，宏觀政策靠前協同發力，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力得到緩解，經濟增長好於預期，但亦提醒經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強、需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。

四方面恢復和擴大需求

張文朗認為，在需求不足的背景下，政治局會議政策的關鍵在於「恢復和擴大需求」，而「促增長」仍是主線，具體政策包括財政、貨幣、消費和就業四個維度。

（1）財政政策加力提效

政治局會議提出，積極財政政策要加力提效。張文朗預測，今年內地財政政策力度（即財政收支差額/去年GDP）較去年有小幅提升，財政支出重點在於保障民生、延續並擴大就業支持政策及保障國家重大戰略領域支出。

該會議還指出，今年要在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩用」公共基礎設施建設、規劃建設保障性住房，同時持續加強對地方政府債務的管理。張文朗解釋，所謂的「平急兩用」設施是指平時用作旅遊、康樂等功能，但遇重大公共突發事件時可立刻轉換為應急場所的設施，能夠有效補齊大城市應急能力建設短板。結合今年內地財政收入和赤字情况，他預計今年基建投資按年增長仍有望保持在8%至10%的中高水平（見圖2）。

（2）貨幣政策相對寬鬆

張文朗分析，內地相對寬鬆貨幣政策的具體落實上，貨幣信貸投放可能繼續保持較強水平，政策利率調整並不緊迫，但降準仍有空間，而結構性貨幣政策亦有擴容的可能。

目前內地的公開市場操作利率與貸款市場報價利率（Loan Prime Rate、LPR）均處於近年較低水平（見圖3），張文朗認為，由於目前經濟正處於復蘇軌道當中，繼續降低政策利率的緊迫性不強，但一些調整速度相對滯後的利率、例如存款利率可能仍有下降空間。

張文朗表示，今年以來，內地信貸投放速度較快，第一季信貸投放總額已達10萬億元人民幣，而新增存款增加15.4萬億元人民幣，對應需要增加的準備金需求達約1.1萬億元人民幣，基本已經消耗人民銀行去年12月以來兩次降準留出的空間，為了應對後續的信貸投放，人民銀行可能仍需降準或者增加公開市場操作投放貨幣。此外，為了支持信貸投放，結構性貨幣政策工具仍有擴容可能，今年新增信貸有可能超過25萬億元人民幣。

（3）三方面促進消費

政治局會議提出要增加居民收入、改善消費環境、促進服務消費等三方面政策舉措來提振消費。張文朗分析，提高收入、營造環境與以往促消費政策相承，旨在促進消費增長的內生動能，尤其是在走出疫情後「非典型」復蘇第一階段之後，進一步的消費復蘇更加依賴內生動能的恢復──居民收入增長既能直接促進消費改善，也可以改善消費預期和信心，是促消費的核心。

張文朗指出，由於內地文化旅遊等服務消費在過去3年受疫情影響較大，因此今年以來疫情受控後反彈的強度也很大，4月以來，四川、廣東等多個地方發放文旅消費券促進居民出遊，而「五一黃金周」長假期居民消費亦繼續復蘇（見配稿）。

（4）強化就業改善民生

政治局會議提出要「切實保障和改善民生，強化就業優先導向」。張文朗指出，保就業是增加居民收入的重要舉措途徑，尤其是加大對重點群體的就業支持，而內地政府在上月26日發布的《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》，財政金融政策雙管齊下，多措並舉，尤其是針對高等學校畢業生、農民工等重點群體，拓寬一次性吸納就業補貼的範圍，進一步發揮各渠道對高等學校畢業生就業的拉動作用，通過多種方式解決結構性的就業問題。

重視AI發展 增強平台企業信心

對於內地產業體系，是次政治局會議強調「建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系」，張文朗認為，這延續了二十大報告對建設現代化產業的總體要求，注重效率和安全並舉，而做大做強優勢產業是效率的體現，突破短板領域則是安全的體現。

張文朗預計，高端化、綠色化、智能化將是內地現代化產業體系重點發展方向。去年內地電動車出口按年增長131.8%，成為出口新增長點，政治局會議着重強調新能源汽車，有望帶來新機遇。另外，該會議強調「要推動平台企業規範健康發展」及「鼓勵頭部平台企業探索創新」，對平台企業的支持比去年12月中央經濟工作會議時更加明顯；基於人工智能（AI）技術近月發展迅速，該會議強調「要重視通用人工智能發展」，他認為，由於平台企業在通用人工智能發展方面具優勢，內地亦已有文心一言、通義千問等相關產品面世，料會議進一步增強了市場對平台企業的信心。

繼續改革開放 增民企外資信心

政治局會議亦提出，要堅持「兩個毫不動搖」（即「毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟」和「毫不動搖地鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展」），破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘，幫助企業恢復元氣，各類企業都要依法合規經營，要下決心從根本上解決企業帳款拖欠問題。張文朗認為，由於是次提及不少具體措施，有助提升企業、尤其是民營企業的信心。

另外，政治局會議亦提到要繼續「改革」及「開放」，對內推動機構改革、對外擴大高水平開放，把吸引外商投資放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤，也要支持有條件的自貿試驗區和自由貿易港對接國際高標準經貿規則，開展改革開放先行先試。

化解金融地產風險 力求保交樓

至於是次政治局會議對風險化解領域的工作基調，張文朗認為與之前相比沒有太大變化，金融領域改革是今年政府機構改革措施的延續；房地產的重點仍然是保交樓，在去年底密集出台中央層面的支持政策後，現在進入地方政府執行階段，第一批、第二批專項借款的項目在資金支持下基本已經啟動，預計今年10月可能迎來密集完工交付。但他亦提醒，保交樓過程中的債務債權處理非常複雜，沒有統一適用的解決方案，每個樓盤都需要針對其自身特點來推進。

值得注意的，張文朗在去年12月1日見報的「名人樓市論壇」曾指出，內地經濟近年積極轉型至由科技創新推動增長，今年貨幣及財政政策料亦繼續提供支持，消費、基建及出口等三頭馬車可望進一步發力，預測內地今年GDP按年增長加快至5.2%，若疫情帶來的影響下降，經濟活動更會加速，看好風險資產表現，而跟着恒指升浪亦曾延續至今年1月下旬，可見他在前瞻經濟表現及資產配置建議上均有靠譜的往績。

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