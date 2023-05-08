ASMPT前首席機械設計師仇詩豪：加密貨幣潛力比晶片更大

現時約50歲的仇詩豪，1994年獲英國倫敦大學國王學院機械工程系學士，畢業後曾在本港標誌性科技企業──設計、製造及銷售晶片工業所用之器材、工具、物料及表面貼裝技術配置機的ASMPT任職首席機械設計師，他在上周四接受訪問談到此事，仍然感到驕傲：「當年ASMPT已僱用很多博士，是本港科技人才的搖籃」。ASMPT於1989年1月在本港上市以來，至今股價勁升數十倍，去年營業額達193億元，盈利達26.2億元。

離開ASMPT後，仇詩豪曾在東南亞、英國和內地工作，而與比特幣結緣，源於2015年他在馬來西亞工作時，遭遇網絡勒索被黑客要求支付比特幣、始將公司電腦解鎖的經歷，當年他亦以242美元首次買入比特幣。

仇詩豪表示：「當年我在馬來西亞做生意，突然公司所有電腦被襲擊，word、excel及會計軟件都被封鎖難以開啟，對方要求我交付比特幣作為解鎖條件，48小時內若不付贖金便要倍翻，7日內不付贖金便永不超生。我本身是工程師，當時邀請一名本港著名資訊科技專家飛去大馬幫助解鎖，但最終也難以破解，唯有向第三方購買比特幣後付贖金」。

比特幣技術屬天文數學 黑客難攻破

2015年首次買入比特幣後，仇詩豪用了兩年時間研究該加密貨幣技術，了解到相關技術涉及web3.0及區塊鏈，而背後亦有天文數學（astronomy mathematics）支持，是一套非常尖端的科技，於是開始投資比特幣：「1990年代開始的web1.0是信息經濟，只可以下載、不可以上載資料；2006年至今主宰全球的web2.0是平台經濟，用戶依靠facebook及YouTube等平台上載及下載資訊，而web2.0的缺點是一旦平台停止運作，用戶之間的聯繫亦會中斷；而web3.0便是去中心化的經濟，不需要再靠平台，每個人都可以在區塊鏈上與其他人接觸，當中包括買賣比特幣」。

「區塊鏈的精妙之處是去中心化，原因是創造者設計程式後，全球其他電腦都可以在此程式上運作，包括設立自己的錢包保存本身的比特幣，並且進行交易。當然，若有黑客可以侵入及破解有關區塊鏈程式，比特幣系統亦會瓦解，但我在2015年及2016年用了兩年時間研究，了解到有關技術涉及天文數學，目前全球不少政府及銀行資訊科技系統也是用這套天文數學編制的，已經被證實是難以被黑客破解。尤其是比特幣自2009年面世以來，過去14年已經歷無數次黑客的挑戰，至今仍能凝聚全球投資者，安全性之高有往績支持」。

全球設比特幣自動櫃員機 容易套現

仇詩豪指出，目前全球多個國家或地區、包括本港均設有比特幣自動櫃員機（ATM），用戶可經此買賣比特幣，包括輸入現鈔買入比特幣，此數碼貨幣可儲存於智能手機或電腦，跟着亦可賣出比特幣取回現鈔，正因如此，他認為比特幣具備強大的避險功能：「若你持有比特幣的話，只要拿着智能手機或電腦，到全球很多地方都可以套現現金；作為比較，你若拿着100噸黃金，在走難時卻往往難以運走」。

以比特幣在2021年高位6萬多美元計，市值逾1萬億美元。比特幣除了具備加密此技術外，它有潛力成為可儲蓄財富及升值的工具，原因是供應有限。仇詩豪指出，全球比特幣完全開採量為2100萬個，至今已開採1900多個，即未來新增供應只有100多萬個。

買賣佣金各7% 交易費用高

仇詩豪表示，作為工程師向來相信沒有任何事情是自己做不到的，故此他近年除了投資比特幣外，亦與團隊研發生產比特幣ATM，現時已在本港租用了幾個據點，顧客可以經它輸入現金購買比特幣，佣金為7%，但由於未符合監管要求，暫不接受賣出比特幣提取現金。若顧客經該ATM買入比特幣後，亦可在其他品牌的ATM沽出比特幣取回現金。

該比特幣ATM只可買、不可賣比特幣，而且單邊佣金高達7%，未必太吸引，但仇詩豪認為應着眼於長線：「首先我相信比特幣是長升長有的投資工具，價格突破6萬多美元歷史高位只是遲早的事，現時買比特幣不應該只希望賺10%至20%便走，而是作為長線投資。至於買賣佣金各高達7%的問題，其他ATM也是一樣的，這便是門檻，你可以不玩，玩就係咁貴」。

比特幣風險高 宜最多佔組合5%

仇詩豪最後強調，雖然比特幣等加密貨幣價格長線增長潛力可以十分可觀，但作為另類投資始終有較高風險，故他建議投資者最多只可將資產5%配置於加密貨幣。

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