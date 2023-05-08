港監管虛擬資產方向 陳平：死路一條

陳平強調，若加密貨幣被界定屬於證劵類，以及按傳統發牌機制等發展，猶如將「新的腳放進穿不了的舊鞋」，應以新事、新辦、新法規、新生態、新治理的視覺去引領虛擬資產發展。

泰德陽光集團首席執行官謝玢（Robin Xie）亦指出，在今次諮詢中，批評政府沒有向真正加密貨幣交易所諮詢，因泰德已在香港發展6年，是香港第一家虛幣交易所，也一直有面對香港散户，有保護香港散户經驗，從業員亦全是香港人。但公司在向證監會遞交意見後亦未獲任何反饋，認為在執行中已有巨大及本質問題。

看好特首班底 利港轉型

問到6月便開始發牌，現在提出質疑是否為時已晚？陳平及謝玢強調「一切仍來得及」。陳平指出，最看好現任特首李家超是歷屆特首中最無包袱，雖然其管治班底或缺少金融或經濟人材，但「現在是不懂比懂好」。

陳平表示，因李家超「警察」、「公僕」背景出身，不同於一些在金融機構有角色的人，在香港這次重要的轉型中，沒有太多利益衝突或包袱，也不受過去的框框限制。

他們更認為，香港的權威監管機構非常「web2」，以他們去監管「web3」不利發展，既然香港想與時並進，亦新建了那麼多機構，為何不能再建立一個新機構，釐清機構的組成、賦予哪些權責等。