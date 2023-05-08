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多元控制系統 兼容不同生產商機械人

【明報專訊】近年，機械人的應用日趨普遍，已經不限於製造業，有些企業更會同時用到不同生產商製造的機械人。由於每家生產商製造的機械人都有各自的控制和編程系統，因此拉高了企業用戶的培訓成本和運作成本。有本地科技企業就研發出一種兼容性甚高的機械人控制系統，利用單一平台來統籌和控制不同生產商的機械人，簡化使用方式。

明報記者 薛偉傑

精銳動力科技有限公司（RV Automation Technology）共同創辦人兼首席執行官周定漢表示，因為勞動力缺口和自動化的要求，近年很多服務業都已經使用機械人，包括貨倉、酒店、商場、機場、物業管理、醫院、安老院等。可是，不同功能和用途的機械人（例如清潔、消毒、運送物件/送餐、巡邏、保安等），多由不同的廠商生產，企業員工要同時學習和使用多套控制系統。

與不同品牌機械人發揮協同作用

因此，該公司在兩年多前開始研發一個兼容性極高的「多元機械人控制系統」（Agnostic Robotic Control System, ARCS），希望讓企業透過單一平台來統籌和控制不同生產商的機械人，以節省培訓和運作成本。月前，ARCS已經研發成功，除該公司的機械人外，可以支援約5個其他品牌的機械人。

支援方式有兩種，一種是有關生產商願意開放其應用程式界面（API）（可以理解為軟件接口），該公司可以用軟件方式對接。另一種方式，是在有關機械人上加裝一個控制器。兩者都不算複雜，所以理論上，ARCS未來還可以支援更多品牌的機械人，並無明顯的上限。至於ARCS和機械人之間的連繫，則有Wi-Fi、4G、5G等多種選擇。

透過單一平台來控制不同用途的機械人，結合人工智能技術，除了可節省培訓和運作成本外，還可發揮協同作用。例如，商場可在ARCS中設定，當巡邏機械人的人工智能視覺看到地上有一灘水時，ARCS自動通知位置最近的清潔機械人去抹掉。或者當巡邏機械人以紅外線測溫技術等，發覺商場內有人發燒不適時，ARCS就自動通知消毒機械人去現場消毒空氣，甚至通知該公司的「智遊椅」（自動導航輪椅）去運送不適者到安全地方等候。

微軟：以人為本設計 介紹客戶使用

現時，ARCS已經獲得一些客戶採用，包括香港某些貨倉和公營機構，以及澳洲的安老院。此外，還有一些歐洲和新加坡企業表示有興趣，正在和該公司商討。ARCS是由微軟的Azure雲端技術支援，微軟香港有限公司全球伙伴解決方案總監謝佳文早前出席了ARCS的發布會，並表示ARCS的設計以人為本，將會協助推廣ARCS，介紹給微軟的客戶。

[新經濟新天地]